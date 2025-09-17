DOC Șeful Poliției de Frontieră a fost avansat la gradul de chestor. Decretul semnat de Maia Sandu

Șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, i s-a acordat gradul special de chestor.

Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 16 septembrie 2025.

Pe 29 decembrie 2023, Ruslan Galușca a fost desemnat de Cabinetul de miniștri în funcția de șef al Poliției de Frontieră.

„(…) Propun desemnarea domnului Ruslan Galușca în funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, începând cu data de 29 decembrie 2023.

Domnul Galușca Ruslan activează în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră începând cu anul 2009, perioadă în care a ocupat diverse funcții, inclusiv de conducere în domeniul asigurării securității frontierei de stat, combaterii imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, prevenirii și combaterii eficiente a migrației ilegale (…).

Domnul Galușca și-a făcut studiile în cadrul Institutului Militar al Forțelor Armate, Academia de Studii Economice din Moldova (…)”, a declarat ministrul de Interne, Adrian Efros.

Funcția a devenit vacantă la începutul lunii noiembrie 2024, atunci când șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, și-a dat demisia din funcție.