DOC Procurorul de la Procuratura raionului Edineț, reținut în iulie 2025 de CNA pentru corupție, eliberat din funcție

Procurorul Eugeniu Trocin, reținut în iulie 2025 de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) împreună cu un avocat și doi intermediari pentru fapte de corupție, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată în ședința de miercuri, 28 ianuarie, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

În cadrul ședinței, membrii CSP au admis contestația formulată de Eugeniu Trocin împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr. 3-130/2025 din 28.11.2025, prin care a fost aplicată sancțiunea disciplinară – eliberarea din funcția de procuror. Totodată, aceștia au recalificat acțiunile lui Trocin și au stabilit eliberarea acestuia din funcție.

„Se casează hotărârea Colegiului de disciplină și etică și se aplică eliberarea din funcție în privința procurorului Eugeniu Trocin. Hotărârea se publică și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în 10 zile lucrătoare”, a declarat președintele CSP, Dumitru Obadă.

Trocin și-a început cariera în 2010, când, prin ordinul procurorului general al R. Moldova din 29 decembrie 2010, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni.

Patru ani mai târziu, pe 20 octombrie 2014, acesta a fost numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni.

În 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a realizat transferul lui Eugeniu Trocin din funcția provizoriu vacantă de procuror în Procuratura raionului Edineț în funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Edineț.

Conform declarației de avere și interese, în 2024 Trocin a ridicat un salariu de peste 250 690 de lei. Soția sa, Ana Trocin, lucrează la Judecătoria Edineț și a avut un salariu în același an de aproape 191 580 de lei. Familia Trocin deține 24 de terenuri agricole pe care le-a cumpărat în 2023, cu 5000 de lei fiecare, și unul intravilan, cumpărat cu 4000 în 2022.

Pe numele soției procurorului este scris și un apartament cu suprafața de 52,2 metri pătrați, care ar fi fost achiziționat în 2015 cu doar 35 044 de lei, dar și un autoturism Volvo XC60 în valoare de 10 000 de euro.

Pe 17 iulie 2025, CNA anunța despre un lanț al unui act de corupție, în care erau implicați un avocat, doi intermediari și un procuror din cadrul Procuraturii raionului Edineț. Toate cele trei persoane au fost reținute atunci.

Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, avocatul, în complicitate cu două persoane care au acționat în calitate de intermediari, ar fi pretins și primit, în mai multe tranșe, suma totală de aproximativ 500 000 de lei.