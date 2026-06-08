DOC Ilan Șor, constatat anterior cu avere nejustificată de peste 10 milioane de lei, pierde la Curtea de Apel procesul cu ANI

Fostul deputat fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară” și constatat în 2024 cu avere nejustificată de peste 10 milioane de lei, a pierdut litigiul cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI) de la Curtea de Apel Centru. Dispozitivul hotărârii a fost pronunțat și publicat pe 29 mai 2026, conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată. „Motivarea hotărârii urmează a fi dispusă în modul prevăzut de lege”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Curții de Apel Centru, Adela Roșca, pentru Ziarul de Gardă.

„Acțiunea în contencios administrativ înaintată de Ilan Șor împotriva Autorității Naționale de Integritate privind anularea actului de constatare nr. 175/09 din 25 noiembrie 2024 emis de către Autoritatea Națională de Integritate se respinge ca neîntemeiată. Hotărâre cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție (…)”, se menționează în hotărârea instanței.

Avere nejustificată de peste 10 milioane de lei

Pe 25 noiembrie 2024, ANI a emis un act de constatare în privința lui Ilan Șor, după ce a identificat încălcări ale regimului juridic privind declararea averii și a intereselor personale. Mai exact, instituția a constatat o diferență substanțială de 4 381 084 de lei între averea dobândită și veniturile obținute, raportate la cheltuielile efectuate de Șor și membrii familiei sale în perioada 1 august 2016 – 2 noiembrie 2022, apreciind totodată că deținerea acestei averi nu este justificată. De asemenea, pentru perioada 6 iulie 2015 – 31 decembrie 2015, ANI a identificat o diferență vădită de 6 449 706 de lei între bunurile dobândite și veniturile declarate de Ilan Șor și familia sa.

„Inspectorul de integritate va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

Persoana supusă controlului va fi decăzută din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv funcția de deputat și primar, pe o perioadă de trei ani, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa anumite funcții”, anunța ANI printr-un comunicat din 2024.

Ulterior, Șor a contestat actul în instanța de judecată, solicitând anularea documentului.

Ilan Șor, liderul fostului partid „Șor”, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, a fost condamnat pe 13 aprilie 2023 de magistrații Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani. Din 2024, Șor se află în Federația Rusă.

Conform Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii.

Curtea de Apel Centru a:

respins ca tardiv apelul comun al avocaților Calaida si Colenco; respins ca neîntemeiat apelul avocaților Balan și Ulanov; admis apelul acuzatorului și reprezentatului Băncii de Economii (BEM); casat parțial sentința primei instanței, cu pronunțarea unei hotărâri potrivit modului prevăzut pentru prima instanță, prin care:

A fost recunoscut culpabil Ilan Șor în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) din Codul penal (escrocherie), cu stabilirea pedepsei de 12 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani;

A fost recunoscut culpabil Ilan Șor în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 243 alin. (3) din Codul penal (spălarea de bani), cu stabilirea pedepsei de 6 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis;

Conform art. 84 din Codul penal, a-i stabili pedeapsa definitiva de 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani.

Termenul de închisoare se va calcula din momentul reținerii, cu includerea perioadei aflării in arest. Acțiunea civilă a BEM a fost admisă integral, cu încasarea acesteia în mărime de 5,29 de miliarde de lei din contul inculpatului, se precizează în comunicatul Procuraturii Anticorupție.

Ulterior, decizia de condamnare a fost menținută și de CSJ.