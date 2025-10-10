DOC Decis de Guvern. Firma deținută de mama unui deputat ales pe lista PAS poate modifica destinația unui teren agricol de 15 ha în teren pentru construcții

Un teren de 15 ha, cu destinație agricolă, din adiacentul satului Costești, raionul Ialoveni, al cărui primar este Ilie Ionaș, proaspăt ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, va fi transformat într-un teren destinat construcțiilor.

O decizie în acest sens a fost luată de Guvernul R. Moldova, care a acordat firmei statut de parc industrial. Astfel, Executivul a decis ca SRL „Ionaș Estate”, fondată în martie 2025 de Parascovia Ionaș, mama deputatului ales, poate schimba destinația terenului. Acest aspect urmează să fie coordonat cu Primăria Costești, condusă de Ilie Ionaș.

Atât Ilie Ionaș, cât și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării exclud orice urmă de favorizare a companiei care a fost fondată de mama deputatului ales.

Firma, fondată în martie 2025

Societatea cu Răspundere Limitată „Ionaș Estate”, fondată de Parascovia Ionaș, mama actualului primar de Costești, Ilie Ionaș, tot el proaspăt deputat ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a fost înregistrată la 24 martie 2025.

Potrivit informațiilor consultate pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat, firma practică activități de dezvoltare imobiliară, cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii, închiriere și exploatare a bunurilor imobiliare proprii și activități de consultanță pentru afaceri și management.

Potrivit datelor disponibile în spațiul public, Parascovia Ionaș este fondatoarea a patru companii, administrează șase, dintre care una, a căruit fondator chiar fiul său, Ile Ionaș – „IONAȘ-IMPEX” SRL.

3 milioane de lei pentru 15 ha de teren agricol

Terenul de 15 ha, aflat în extravilanul satului Costești, raionul Ialoveni, a fost obținut de compania „Ariadna Unic” SRL (una dintre firmele fondate de Parascovia Ionaș) la 12 aprilie 2022, în urma unei licitații de vânzare-cumpărare cu strigare, organizată de Primăria Costești la 5 aprilie 2022. Pentru cele peste 15 hectare de teren agricol, firma a plătit 3 milioane de lei.

Sursă: ialovenionline.md

La mai puțin de o lună de la creare, pe 14 aprilie 2025, terenul de 15 ha a fost trecut în gestiunea noii companii create, „Ionaș Estate” SRL, printr-un contract de vânzare-cumpărare.

Date Cadastrale by Ziarul de Gardă

La 5 iunie 2025, Consiliul Local din Costești a decis, în ședința prezidată de Fiodor Ionaș (care nu ar avea nicio legătură de rudenie cu primarul, potrivit lui Ilie Ionaș), să accepte cererea depusă de „Ionaș Estate” SRL, privind crearea Parcului Industrial „Phoenix”. Potrivit deciziei, despre acest lucru urma să fie notificat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).

Prin decizia Consiliului, rolul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru sprijinirea și promovarea proiectului de creare a Parcului Industrial „Phoenix” îi revine subalternului lui Ilie Ionaș, adică vice-primarului Victor Țurcan.

Decizie_Consiliul Costești by Ziarul de Gardă

La 8 iulie 2025, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a publicat anunțul de consultare publică a proiectului hotărârii Guvernului, privind acordarea titlului de parc industrial Societății cu Răspundere Limitată „Ionaș Estate”. Procesul urma să aibă loc în perioada 8-21 iulie 2025.

În proiectul de Guvern, Ministerul menționează: „capacitatea administratorului de a gestiona și operaționaliza parcul a fost apreciată ca fiind conformă. S-a constatat că toate condițiile legale necesare pentru conferirea titlului de parc industrial sunt îndeplinite. Documentele prezentate au fost analizate în ansamblu și corespund cadrului normativ în vigoare”.

Totodată, Ministerul punctează că inițiativa propusă de SRL „Ionaș Estate” s-ar plia pe Planul de acțiuni pentru implementarea în perioada 2024–2026 a Programului național de dezvoltare industrială 2024–2028 prevede expres „Crearea platformelor industriale multifuncționale” și „Crearea de eco-parcuri industriale specializate”, aceste măsuri fiind recunoscute drept instrumente-cheie pentru atragerea investițiilor, promovarea inovării și generarea de locuri de muncă durabile în sectorul industrial.

15 ha de teren agricol transformate în teren destinat construcțiilor

Printr-o hotărâre de Guvern din 8 octombrie 2025, votată la mai puțin de două sătpămâni de la alegerile parlamentare, firma afiliată deputatului proaspăt ales pe lista PAS, Ilie Ionaș, a obținut titlul de parc industrial.

În decizie, se arată că SRL „Ionaș Estate”, fondată de Parascovia Ionaș, în colaborare cu Primăria Costești, condusă de Ilie Ionaș, urmează să schimbe destinația terenului în decurs de trei luni. Astfel, terenul de 15 ha cu destinație agricolă va deveni un teren destinat construcțiilor.

Sursă: monitorul.gov.md

Ministerul, despre proiect: Fără investiții din bugetul de stat

Potrivit declarației făcute de viceprim-ministra Doina Nistor, acest proiect va include infrastructură modernă, hale industriale de ultimă generație, un parc fotovoltaic pentru energie curată și spații dedicate cercetării și formării profesionale. Se estimează că veniturile anuale ale rezidenților parcului vor depăși 300 milioane lei, iar contribuțiile la bugetul public vor ajunge la circa 20 milioane lei anual, sub formă de taxe, impozite și contribuții sociale, scrie ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Sursa: facebook / Doina Nistor

Conform Doinei Nistor, Guvernul nu investește bani din bugetul de stat în acest parc, dar atrage capital privat pentru reducerea dezechilibrelor investiționale actuale. Totodată, adaugă că astăzi peste 94% din investițiile în parcurile industriale fiind concentrate în Chișinău și Bălți.

Ionaș declară contracte de 7,7 milioane de lei cu Primăria Costești

Ilie Ionaș a fost ales primar al satului Costești, raionul Ialoveni, în urma scrutinului din 2023, fiind susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate. Acesta a venit în administrația publică locală din afaceri, deținând în Marea Britanie mai multe active.

În 2025, Ionaș a candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, ocupând poziția 39. În campanie, Ionaș a făcut o donație de 5000 de lei pentru PAS.

Potrivit declarației de avere și interese personale, „Service Tulis” SRL, una dintre firmele administrate de mama sa, Parascovia Ionaș, al cărui beneficiar efectiv este soția sa, în 2024, a obținut mai multe contracte cu statul, inclusiv cu Primăria Costești – 7,7 milioane de lei.

Potrivit datelor consultate de pe Serviciul Fiscal de Stat, printre activitățile companiei, se numără „fabricarea de beton și de asfalt, lucrări de terasamente și drenaj”.

Ionaș și Ministerul exclud favorizarea companiei

Contactată de Ziarul de Gardă, Parascovia Ionaș ne-a declarat că a fondat firma tocmai pentru a obține statut de parc industrial.

Ilie Ionaș a menționat că „Ionaș Estate” SRL este deținută nu doar în acte de mama sa și că aceasta este într-adevăr beneficiarul efectiv. De asemenea, proaspătul deputat ales a exclus că firma mamei sale ar fi fost în vreun fel avantajată de autoritățile statului.

În discuție cu ZdG, și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării a exclus o potențială favorizare, reiterând că proiectul nu prevede investiții din bani publici.