DOC Averea unei ex-judecătoare de la Curtea de Apel Centru, în prezent inspectoare judiciară în CSM, va fi verificată de ANI

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința Ludmilei Ouș, inspectoare judiciară în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia a fost luată după ce au fost recepționate trei sesizări cu referire la faptul că inspectoarea judiciară ar trăi într-o casă nedeclarată.

Potrivit sesizării, în spațiul media online a apărut informația precum că Ouș „își duce traiul de ani buni într-o casă de lux, pe care nu a declarat-o niciodată”. Totodată, se menționează faptul că imobilul este înregistrat pe numele unei pensionare în vârstă de 77 de ani. La acest subiect și Crime Moldova a publicat anterior un articol.

În baza sesizărilor, ANI a efectuat verificări prealabile, în urma cărora s-a atestat că „bunurile dobândite de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei sale pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale au o valoare substanțială, astfel se atestă aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii şi a intereselor personale”.

„Drept urmare, în circumstanțele expuse supra, se impune necesitatea demarării procedurii de control a averii și al intereselor personale”, se arată în procesul verbal de de inițiere a controlului.

Ludmila OUȘ – ANI by Ziarul de Gardă

Am contactat-o pe Ludmila Ouș pentru a obține o reacție. Aceasta ne-a spus însă că nu a făcut încă cunoștință cu documentul.

Ludmila Ouș, care este ex-judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, a fost achitată în martie 2021 într-un dosar de corupție intentat în octombrie 2018.