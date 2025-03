DOC Actorul Sergiu Voloc, care în 2022 a fost implicat într-un conflict, condamnat la închisoare. Detalii din sentință

Actorul Sergiu Voloc a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei de un an de închisoare pe o perioadă de probațiune de doi ani, într-un dosar de „vătămare intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii”. Sentința a fost pronunțată marți, 25 martie, de către magistrata Arina Ialanji de la Judecătoria Chișinău.

Ziarul de Gardă l-a telefonat pe Sergiu Voloc pentru a obține un comentariu pe marginea sentinței, însă actorul a declarat: „Nu vă deranjați de la ZdG, vorbiți cu USAID”. Apoi a închis apelul.

În hotărârea instanței de judecată se menționează că pe 1 noiembrie 2022, Sergiu Voloc ar fi inițiat un conflict în urma căruia i-a aplicat colegului său de breaslă, Lilian Sacară, lovituri cu mâinile în regiunea feţei, cauzându-i ultimului mai multe leziuni.

„În susținerea poziției de apărare a inculpatului Voloc Sergiu, apărătorul Cecan Liudmila a reținut că acțiunile inculpatului au fost rezultatul autoapărării, el nu recunoaște vina și aceasta nu poate fi apreciată ca o tergiversare prin depunerea mai multor cereri, or scopul acestuia este demonstrarea nevinovăției.

Menționează că pedeapsa solicitată de acuzatorul de stat este prea aspră, or ultimul are antecedent penal stins. În fapt, acțiunile inculpatului erau legale, astfel pretinde achitarea inculpatului, or acțiunile acestuia nu întrunesc elementele infracțiunii”, se spune în sentință.