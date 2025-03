Directorul „Chișinău Arena”, Sergiu Stanciu, a deținut două funcții incompatibile, a constatat ANI

Sergiu Stanciu, administratorul „Chișinău Arena”, a încălcat regimului juridic al incompatibilităților. Acesta ar fi deținut concomitent funcția de consilier în Consiliul municipal Orhei și membru al Consiliului de supraveghere și dezvoltare al IP Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 14 noiembrie 2023 – 9 iulie 2024, potrivit unui act de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI).

Potrivit actului de constatare, Sergiu Stanciu, din ziua alegerii în calitate de consilier în consiliul municipal Orhei „a avut obligația legală de a renunța la una din cele 2 calități”, cea de consilier în Consiliul municipal Orhei sau de membru al Consiliului de supraveghere și dezvoltare al IP Compania „Teleradio-Moldova”, în termen de 30 de zile, adică până pe 15 decembrie 2024, „fapt ignorat de către subiectul declarării vizat”.

Conform ANI, „simpla deținere simultană a mai multor funcții/mandate/calități, fapt ce este interzis prin lege, este o condiție atât necesară, cât și suficientă pentru constatarea existenței stării de incompatibilitate”.

În apărarea sa, Stanciu a susținut că pe parcursul mandatului său de consilier, „nu a participat la nicio ședință a Consiliului municipal Orhei, nu a fost membru în nicio comisie de specialitate din cadrul acestuia și nu a beneficiat de niciun avantaj sau beneficiu pecuniar rezultat din această calitate”.

„Mai mult decât atât, pe 20 iunie 2024, mi-am înaintat cererea de demisie către Comisia Electorală Centrală. Prin urmare, deși formal am deținut această calitate, în mod efectiv nu am exercitat funcțiile

specifice consilierilor municipali. Astfel, nu s-a produs nicio situație de incompatibilitate, întrucât conflictul de interese a fost prevenit prin abținerea mea de la orice activitate decizională sau participativă în cadrul Consiliului municipal Orhei. În esență, nu am influențat și nu am fost implicat în procesul decizional al acestui organ administrativ”, a comentat Sergiu Stanciu.