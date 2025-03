Din 1 aprilie, examenele practice la categoria C și D nu vor mai putea fi susținute în Ungheni

Din 1 aprilie 2025, cetățenii nu vor mai putea obține permise de conducere pentru vehiculelor pentru categoriile/subcategoriile C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D în municipiul Ungheni, potrivit unui comunicat al Agenției Servicii Publice (ASP).

Potrivit ASP, personale din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești care au absolvit Programul de formare profesională inițială/continuă a conducătorilor de autovehicule la categoriile/subcategoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, vor putea fi examinați la proba teoretică în cadrul Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Ungheni.

Totodată, proba practică la categoriile/subcategoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE va putea fi susținută în Ungheni.