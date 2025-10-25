Deutsche Welle A sunat ceasul să nu mai schimbăm ora? UE a promis din 2018 că va abandona practica de modificare a orei, dar lipsește consensul

Noaptea dinaintea ultimei duminici din octombrie înseamnă pentru milioane de cetățeni europeni ritualul bianual al schimbării orei, impus de regimul (acceptat cu reticență) cunoscut sub numele de „oră de vară”. Duminică, 26 octombrie, ceasurile vor fi din nou „date înapoi” cu o oră, marcând sfârșitul orei de vară din Europa Centrală (CEST), după ce în martie fuseseră „date înainte” cu o oră, scrie Deutsche Welle.

Aproximativ 35% dintre țări aplică în prezent sistemul orei de vară, care a fost instituit pentru prima dată în 1916 în Imperiul German și în cel Austro-Ungar. La nivel internațional a fost introdus pe scară largă în anii 1970, ca o măsură de economisire a energiei, în urma crizei petrolului.

Conform sistemului actual, Europa trece de la ora Europei Centrale (CET) la ora de vară a Europei Centrale (CEST). În Regatul Unit, unde ceasurile sunt cu o oră în urmă, trecerea se face de la ora meridianului Greenwich (GMT) la ora de vară britanică (BST).

Practica este una controversată: susținătorii apreciază „ora câștigată”, în timp ce oponenții critică efectele negative asupra somnului. Cercetările sugerează că această practică are un impact negativ atât asupra economiei, cât și asupra sănătății oamenilor.

Pedro Sánchez readuce dezbaterea în prim-plan

Unul dintre principalii susținători ai renunțării definitive la schimbarea orei este prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, care a promis că Spania va renunța la sistemul DST începând cu 2026.

La începutul acestei săptămâni, Sánchez a susținut această poziție într-un videoclip postat pe rețelele sociale: „Schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Abia dacă mai ajută la economisirea energiei și are un efect negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”. Menționând lipsa de susținere populară pentru DST, Sánchez a adăugat: „Sincer, nu mai văd niciun motiv pentru această practică”.

Videoclipul lui Sánchez a apărut cam în același timp cu declarațiile miniștrilor energiei din Spania, Finlanda și Polonia, care și-au exprimat susținerea pentru abolirea orei de vară.

Ora de vară sau cea de iarnă?

Executivul Uniunii Europene și-a propus încă din 2018 să renunțe la această practică. Un sondaj realizat de Comisia Europeană a arătat, atunci, că 85% dintre europeni sunt împotriva schimbării orei.

Președintele de atunci al Comisiei, Jean-Claude Juncker, a promis că va elimina sistemul orei de vară, dar, așa cum se întâmplă adesea în UE, a lipsit unanimitatea în privința unei decizii, așa că sistemul a rămas în vigoare.

Legile propuse de Comisie trebuie adoptate în unanimitate de Parlamentul European și de statele membre. Iar punctul principal de blocaj este, în continuare, dacă ceasurile ar trebui setate permanent pe ora de vară sau pe cea de iarnă.

Joi, la Strasbourg, comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a intervenit în cadrul unei dezbateri și a anunțat că „pentru a sprijini luarea unei decizii viitoare în această chestiune, Comisia a decis să întreprindă o analiză suplimentară, printr-un studiu detaliat la care lucrăm chiar acum”.

Obiectivul lui Tzitzikostas „este să mergem mai departe. A venit momentul să punem capăt, în sfârșit, schimbărilor sezoniere de oră în fiecare an”. Sistemul actual „ne afectează pe toți, frustrează majoritatea și chiar, aș spune, dăunează oamenilor”.

Tzitzikostas a promis că executivul european va rămâne concentrat pe ieșirea din acest blocaj de durată dar nu a oferit un termen concret pentru luarea unei decizii.