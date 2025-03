Demersul procurorilor, admis parțial: Ecaterina Maniuc a primit încă 15 zile de arest preventiv

Doctorița anesteziologă Ecaterina Maniuc, bănuită în cazul decesului femeii de afaceri în vârstă de 35 de ani, va sta încă 15 zile în arest preventiv. Judecătoria Chișinău a admis parțial vineri, 7 martie, demersul procurorilor, care au cerut prelungirea arestului cu 30 de zile.

Solicitată de Ziarul de Gardă, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru, a declarat că procurorii vor contesta încheierea cu recurs la Curtea de Apel Chișinău.

Expertiza medico-legală în cazul decesului femeii de afaceri Liubovi Babuțchi a fost finalizată. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, cauza morții este o embolie, adică o afecțiune medicală gravă, caracterizată prin obstrucția bruscă a unei artere sau vene de către cheaguri de sânge. Embolia a fost provocată de mai multe injectări efectuate în fese, gât și bărbie.

Conform acelorași surse, în timpul audierilor, doctorița anesteziologă Ecaterina Maniuc a declarat că proprietara salonului de frumusețe, Irina Borodkina, ar fi fost cea care a efectuat proceduri victimei.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat anterior informațiile publicate de ZdG. Aceasta a mai menționat că proprietara salonului de frumusețe, Irina Borodchina, originară din Ucraina, se află în continuare în țara sa de baștină.

„Sunt două persoane învinuite pe această cauză pentru practicarea medicinei în condiții ilegale, dar și pentru efectuarea unor intervenții neautorizate care s-au soldat cu deces. O persoană se află în arest. Proprietara, fiind de origine ucraineană, a părăsit R. Moldova în aceeași zi când a fost sesizată și raportată această faptă. Mai mult ca atât, în prezent persoana este în căutare internațională și, urmare a schimbului de informații la nivelul poliției din R. Moldova și din Ucraina, ea se află pe teritoriul Ucrainei”, a spus ministra.

Ecaterina Maniuc a activat anterior în calitate de șefă a Secției de Anesteziologie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății. De-a lungul timpului, aceasta a evoluat de la rolul de asistentă medicală la cel de medic anesteziologă-reanimatologă, conform unor informații publicate pe site-ul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății.

După decesul femeii de afaceri Liubovi Babuțchi, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat, într-o postare pe Facebook, fără a da nume, că doctorița anesteziologă a activat anterior în cadrul unui spital public, unde în urma unei anchete instituite prin ordinul său, au fost descoperite mai multe ilegalități, dar și o secție clandestină de chirurgie estetică.

„Directorul, care mai era și vicepreședinte al unui partid nou cu politicieni vechi, a fost demis, secția închisă, personalul disponibilizat, iar materialele trimise imediat la procuratură. A trecut ceva timp, dar de la procuratură niciun semn. Doctorița și-a mutat cuibul și rezultatul îl vedem (…)”, a notat Nemerenco.

Liubovi Babuțchi, proprietara unui magazin de haine din Chișinău, în vârstă de 35 de ani, a decedat pe 30 ianuarie după ce i-a fost efectuată o procedură estetică la „Dr. Serebrova”, un salon de frumusețe din centrul Chișinăului.

Soțul femeii a declarat, pe 5 februarie 2025, într-o primă apariție publică după deces, că se încearcă mușamalizarea cazului. Bărbatul a spus că în ziua tragediei a venit la salon pentru a-și conduce soția acasă, însă doctorița anesteziolog și administratoarea salonului i-au comunicat că soției sale „i s-a oprit inima” și a fost dusă la spital, acolo unde ar fi plecat și el imediat.

„Când am revenit la salon, totul era perfect curat. Când am fost prima dată mi s-a zis că acolo totul era în sânge, că era groaznic. Mi-au spus că Liuba era plină de sânge. Când noi am venit, era totul curat. Era greu de găsit vreo urmă. Am găsit doar niște picături de sânge pe care probabil nu le-au observat sau nu au reușit să le șteargă”, a declarat Roman Babuțchi.