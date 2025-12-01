De Ziua României, ministrul Apărării a avut o întrevedere cu omologul său român. Discuţiile au vizat securitatea regională în contextul războiului

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit luni, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, cu omologul său român, Radu Miruţă, se arată într-un comunicat de la Ministerul Apărării Naționale a României.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat subiecte referitoare la situaţia de securitate regională, pe fondul războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei şi consecinţele generate asupra securităţii României şi R. Moldova, stadiul cooperării bilaterale în domeniul apărării, precum şi teme asociate sprijinului oferit R. Moldova la nivel regional, NATO şi UE.

În context, demnitarul român a salutat adoptarea, în Parlamentul R. Moldova, a Strategiei Militare 2025-2035 şi a menţionat că, odată cu adoptarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării de către Parlamentul României, în perioada următoare vor fi elaborate şi adoptate documentele subsecvente prevăzute de lege.

„România și R. Moldova au o relație de cooperare unică, inclusiv sub egida mecanismelor dedicate din cadrul UE și NATO. România este un partener serios care rămâne angajat în eforturile de aprofundare a cooperării în plan bilateral, concomitent cu demersurile de facilitare și coordonare a sprijinului internațional în domeniul apărării pentru Chișinău”, a declarat ministrul Miruțǎ.