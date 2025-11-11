De la Cabinetul condus de Recean, la Președinție: Maia Sandu are un nou consilier în domeniul sănătății

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, are un nou consilier prezidențial în domeniul sănătății. Este vorba despre Alexandru Gasnaș, medic și conferențiar universitar. Decretul în acest sens a fost semnat de șefa statului pe 10 noiembrie și publicat pe 11 noiembrie.

Sursa: președinție

„În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză președintei R. Moldova pe subiecte ce țin de politicile publice în domeniul sănătății, cu accent pe elaborarea și promovarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la factorii de risc pentru sănătatea copiilor și a tinerilor”, se explică într-un comunicat al Președinției.

Alexandru Gasnaș este medic neurolog și conferențiar universitar la USMF „Nicolae Testemițanu”.

Acesta a condus Departamentul de Neurologie, Boli Interne și Epileptologie în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă și a deținut funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății. Ulterior, a fost consilier în domeniul sănătății în Cabinetul Prim-ministrului Dorin Recean.