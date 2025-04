Cutremurul din Istanbul a provocat peste 150 de răniți. Victimele au sărit de la ferestrele clădirilor

Peste 150 de persoane au fost rănite după ce au sărit de la balcoanele sau de pe ferestrele clădirilor din Istanbul, în timpul cutremurului de 6,2 grade care a avut loc miercuri, 23 aprilie, în capitala Turciei, scrie Reuters.

Mulți locuitori din Istanbul au ieșit din locuințe sau au rămas pe scările acestora după ce seismul inițial a fost urmat de mai multe replici care au fost resimțite în partea europeană a orașului.

„A început brusc cu o zgâlțâitură puternică pe care am resimțit-o. Am alergat direct la câinele meu, l-am strâns în brațe și am așteptat să se termine, întinși pe podea. După asta, ne-am luat bunurile și am ieșit direct în stradă”, a declarat un cetățean.