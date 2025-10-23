Custodele Coroanei României și Principele Consort efectuează o vizită la Chișinău

În zilele de 22 și 23 octombrie 2025, Majestatea Sa Custodele Coroanei române și Alteța Sa Regală Principele Radu al României se află la Chișinău, pentru o vizită dedicată cooperării dintre România și R. Moldova, educației superioare, precum și consolidării parcursului european al R. Moldova, potrivit unui comunicat al Familiei Regale a României.

La Președinție, Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Consort au fost oaspeții șefei statului Maia Sandu.

„Discuțiile s-au axat pe consolidarea relațiilor bilaterale, proiecte comune în economie, administrație, educație, cultură și dezvoltare durabilă, și sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Custodele Coroanei și președinta R. Moldova au discutat proiectele comune ale Casei Regale și ale autorităților de Stat moldovene pentru pașii următori ai Republicii Moldova către calitatea de membru al Uniunii Europene. Au fost evocate agenda externă regală, precum și inițiative în diverse domenii de dezvoltare în comunitățile locale”, se precizează în comunicat.

Totodată, Principele Radu a participat, alături de Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării al R. Moldova, la recepția cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei României.

Este a 23-a vizită a Familiei Regale în Republica Moldova din ultimele două decenii. Regele Mihai, Custodele Coroanei Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia și Principesa Maria au vizitat Chișinău, Bălți, Orhei, Soroca, Ialoveni și multe alte localități din țară în anii 2005, 2006, 2013, 2014, 2015, 2016, 2022, 2023, 2024 și 2025.