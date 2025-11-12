Curtea de Apel Centru respinge contestația depusă de fostul primar din Varnița, găsit vinovat de depășirea atribuțiilor de serviciu

Curtea de Apel Centru a respins apelul fostului primar al comunei Varnița, Tudor Serbov, împotriva deciziei din 22 noiembrie 2024 a Judecătoriei Anenii Noi, sediul central, prin care acesta a fost găsit vinovat de depășirea atribuțiilor de serviciu. Atunci, ca urmare a intervenirii termenului de prescripție, Serbov a fost liberat de pedeapsa penală, însă instanța a dispus încasarea din contul inculpatului a sumei de aproape jumătate de milion de lei pentru repararea prejudiciului cauzat.

„Se respinge ca nefondat apelul declarat de către avocatul Cevdari Vladimir în interesele inculpatului Serbov Tudor şi se menţine sentinţa Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central, din 22 noiembrie 2024, pronunţată în privinţa lui Serbov Tudor”, se arată în decizia instanței de apel, pronunțată pe 4 noiembrie 2025.

Hotărârea este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de două luni, de la data pronunțării deciziei.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale (PG), în perioada 2005-2010, inculpatul, când era în funcția de primar, a încheiat ilegal un contract cu o societate comercială, prin care a transmis în arendă un teren proprietate publică aferent portului Varnița. Valoarea arendei stabilite de fostul primar nu a respectat prevederile legale privind calcularea corectă a taxei, ceea ce a cauzat un prejudiciu semnificativ bugetului local.

Inculpatul a pledat nevinovat. Totuși, el a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (2) lit. a) din Codul penal. Din contul inculpatului va fi încasată suma de 497 840 lei.