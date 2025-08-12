„Curtea Constituțională este a noastră” afirmă un fost premier al R. Moldova. Reacția Curții

Curtea Constituțională a venit marți, 12 august, cu o reacție la declarațiile fostului premier Ion Sturza făcute în cadrul unui podcast, precum că „Curtea Constituțională este a noastră”.

„În contextul informației apărute în spațiul public vizavi de declarația unui fost politician din R. Moldova referitoare la Curtea Constituțională, reiterăm că Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar Constituției.

Astfel, orice mesaj contrar ideii de independență a Curții este eronat”, a specificat Curtea.

Domnica Manole, președinta Curții Constituțională solicită, de asemenea, persoanelor publice „să manifeste prudență în exprimările lor, astfel încât să nu inducă în eroare societatea”.