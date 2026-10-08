Cum va fi vremea joi, 8 octombrie

Joi, 8 octombrie, vremea în R. Moldova se prevede stabilă, cu cer variabil în toate regiunile țării, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Umiditatea relativă va fi cuprinsă între 40% și 45%.

În nordul R. Moldova, cerul va fi variabil, iar temperaturile vor ajunge la 24 de grade Celsius ziua. Vântul va sufla din sud-est cu până la 27 km/h, iar umiditatea relativă va fi de 40%.

În centrul țării, se așteaptă, de asemenea, cer variabil. Temperaturile maxime vor atinge 26 de grade Celsius, iar vântul va sufla din sud-est cu până la 18 km/h. Umiditatea relativă va fi de aproximativ 45%.

În sudul țării, vremea va fi mai caldă, cu cer variabil pe parcursul zilei. Temperaturile vor ajunge la 27 de grade Celsius. Vântul va sufla din sud-est cu până la 18 km/h, iar umiditatea relativă va fi de 45%.