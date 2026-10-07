VIDEO „Guvernul tace, animalele mor”. Protest la Chișinău: activiștii cer măsuri pentru protecția animalelor

„Stop cruzime”, „Vrem o Moldovă umană”, „Guvernul tace, animalele mor”. Acestea sunt inscripțiile de pe afișele zecilor de oameni care au ieșit miercuri, 7 octombrie, la un protest în fața Guvernului, cu ocazia zilei mondiale a animalelor. Manifestanții au cerut, printre altele, crearea unei Secții Naționale pentru protecția și gestionarea animalelor, responsabilă de strategii și politici în acest domeniu.

Anastasia Cozlovschi, reprezentanta Asociației „Societatea Umană” care a organizat protestul, a precizat că acesta este al doilea protest la acest subiect, însă manifestanții nu au fost auziți, motiv pentru care au decis din nou să iasă în stradă. Potrivit ei, crearea unui organ național este importantă, deoarece primăriile nu reușesc să gestioneze problema animalelor fără adăpost.

„APL-urile răspund de problema animalelor, dar nu este destul. APL-urile de mult timp nu mai fac față, problema animalelor este de mult timp o problemă de ecologie, o problemă regională și ne trebuie o strategie de stat care o să sprijine primăriile. În al doilea rând, ceea ce se adoptă pentru animale, fie fosta lege privind Grădina Zoologică, sunt cumva, pentru bifă. Este una să ai o lege, dar este altceva implementarea ei”, a declarat aceasta.

Sursa: ZdG

Cozlovschi a accentuat că este nevoie de crearea noului organ guvernamental cât mai rapid: „Nu putem spune unui câine sau unei pisici, sau altor animale „Așteaptă până apare legea sau așteaptă până ne integrăm în UE”. La noi problema se agravează, de aici vine și urgența acestei probleme”.

Asociația mai cere înăsprirea pedepselor pentru persoanele care maltratează animalele.

„Din partea Ministerelor, inclusiv a Ministerului de Interne suna argumentul că „cultura este de vină”, că oamenii nu știu cum trebuie să se culturalizeze, să se educe și nu va mai fi nimic. Dar de unde vine optimismul acesta că la noi av fi mai bine? Nu-i adevărat, dacă nu se pedepsește, ele (cazurile, n.r.) nu devin mai puține”, a explicat activista Anastasia Cozlovschi, reprezentantă a Asociației „Societatea Umană”.

Sursa: ZdG

Ala, o manifestantă, ne-a spus că a venit la eveniment pentru a „trezi în oameni omenia”.

„Am venit ca să apăr animalele, cele care nu pot vorbi, adică vorbesc în limba lor și nu le înțelegem. Și chiar a ajuns omul la culme pentru că, ca și noi, animalele au simț, au emoții. (…) Egoul omului se manifestă foarte mult. Animalele sunt luate ca distracție. Suntem oameni parcă moderni, parcă înțelegem toate lucrurile. (…) Ne-am adunat să facem ceva, să trezim în oameni omenia”, a spus femeia.

Sursa: ZdG

Andreea a venit tocmai de la Bălți pentru „cei care nu au voce” și care „suferă-n tăcere”, după cum ne-a spus tânăra. Pe lângă pedepse mai dure pentru persoanele care agresează animalele, tânăra cere sterilizarea obligatorie a patrupezilor și microciparea lor.

„Este o problemă la nivel de țară, în R. Moldova sunt foarte multe cazuri de maltratare, de înjunghiere, otrăvire și abandonare a animalelor și vrem să fie izolate (…) În orașul Bălți, la moment, azilul nu sterilizează animalele, ajungem ca noi să cerem ajutor în fiecare săptămână, plus-minus, să cerem donații ca să facă capturarea cei de la Chișinău. Acest lucru costă, costă mult. La noi, în orașul Bălți, este catastrofal, deoarece ajungem la protest și ni se spune să-i luăm acasă, dar de ce să-i luăm noi acasă când autoritatea nu-și face lucrul până la capăt? (…) Sunt foarte multe animale care în ultimul timp au fost călcate de mașini. Chiar un caz când un troleibuz a călcat, domnul, lucrătorul, s-a coborât din troleibuz, a izbit cu piciorul până cățelul nu a decedat și mă mir că multă luem a spus „Ce aveam să-i facă, bine a făcut, ce, era mai bine dacă stătea acolo să se chinuie?” Păi este azil, sună, întreabă, ia legătura cu voluntari, punem mână la mână și ajutăm”, a explicat tânăra.

Sursa: ZdG

Și Ucraina se confruntă cu problema animalelor fără adăpost, ne-a spus o manifestantă din țara vecină.

„Am venit pentru că mă îngrijorează această situație. Sunt ucraineancă și la noi situația este la fel, doar că mai este agravată de război. Eu cred că așa nu mai poate continua, susțin activiștii locali, apărătorii drepturilor animalelor, de aceea vin aici a doua oară. Sperăm că se vor face schimbări”, a spus femeia.

Sursa: ZdG

Cristina, o altă manifestantă, crede că dacă oamenii nu ar fi atât de ignoranți, problema ar putea fi rezolvată.

„Ne dorim o calitate a vieții mai bună pentru animalele fără adăpost și, în general, să facem posibil ca animalele fără adăpost să nu mai fie fără adăpost. Noi putem schimba asta, dar alegem să ne uităm în altă parte de obicei. Și dacă fiecare ar lua un câine sau ar avea grijă de unul, eu cred că problema animalelor fără adăpost practic ar fi radiată total”, a opinat ea.

Sursa: ZdG



Legislația R. Moldova sancționează cruzimea față de animale cu amenzi sau închisoare de la 1 la 3 ani.

În septembrie 2026, două persoane au fost amendate cu câte 25 000 de lei pentru cruzime față de animale, soldată cu decesul acestora. De cele mai multe ori, însă, autoritățile nu reacționează la astfel de cazuri.