Cum explică Dodon distincțiile de stat oferite pentru Dumbrăveanu și Țurcanu

Președintele Igor Dodon a declarat că ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, și judecătorul Curții Constituționale Vladimir Țurcanu, „au făcut multe pentru Republica Moldova”, iar în acest sens le-a oferit distincții de stat.

„Dar de ce nu ați întrebat pentru ce merite i-am dat distincție lui Sandu Grecu, lui Ian Raiburg? Aceste persoane merită disctincții de stat. Nu dau distincții doar celor care sunt membrii echipei sau au fost membri ai echipei. Sunt persoane care au făcut ceva pentru R. Moldova, indiferent de viziunile lor idiologice. Consider că doamna ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a făcut mult pentru R, Moldova, consider că este o profesionistă desăvârșită. Iar domnul Țurcanu este unul dintre cei mai buni juriști din țară. Are o experiență enormă”, a declarat șeful statului în cadrul emisiunii sale „Președintele răspunde”.

Mai mulți funcționari, printre care ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, judecătorul Curții Constituționale Vladimir Țurcanu, directoarea Institutului Național de Justiție, Diana Scobioală, au primit distincții de stat. Un decret an acest sens a fost semnat de Igor Dodon.

Cu „Ordinul de Onoare” a fost decorată Viorica Dumbrăveanu, iar „Ordinul Republicii” a fost conferit lui Vladimir Țurcan – judecător la Curtea Constituțională.