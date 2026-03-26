Cum au ajuns zeci de femei să contracteze credite pentru un studio de balet, pilates și stretching care s-a închis. Cazul LEVITA: mărturiile victimelor

Zeci de femei din R. Moldova achită în prezent credite pentru servicii care nu mai sunt prestate. Au semnat contracte pentru abonamente la un studio de balet, pilates și stretching, dar s-au trezit cu datorii la organizații de creditare nebancare, în timp ce studioul a anunțat că își suspendă activitatea, fără a le returna banii.

LEVITA se prezintă a fi „cel mai feminin fitness din Chișinau care prestează cursuri de fitness balet, coregrafie și stretching pentru fete și femei de la zero”. Studio LEVITA s-a deschis pentru prima dată în Rusia în 2017, apoi, în 2021 LEVITA a fost deschis prin franciză în R. Moldova, Polonia, Ucraina, Belarus și Kazahstan. Potrivit infodebit, administratorul francizei din R. Moldova este Dmitri Denisov. Într-un mesaj public, acesta „își cer scuze pentru ce se întâmplă”.

În ultimele zile, în spațiul public, tot mai multe femei acuză că ar fi înșelate și mințite de reprezentații studioului. Mai multe cliente au acuzat că, inițial, puteau merge la un antrenament gratuit, iar apoi aveau posibilitatea să facă un abonament doar pentru trei, șase sau 12 luni.

Cele care nu alegeau să continue antrenamentele după cel gratuit erau presate și bombardate cu apeluri și mesaje din partea admnistrației LEVIDA.

Ziarul de Gardă a vorbit cu câteva dintre clientele studioului. Printre ele și Diana Voevuțki, designeră vestimentară, care afirmă că a fost prejudiciată de această „schemă”.

„Ei au o publicitatea foarte agresivă pe facebook, mergi la o lecție de probă, după care iei o decizie dacă vrei să continui sau nu. Eu am mers în ianuarie la lecție de probă de balet clasic. Imediat am mers să văd care este posibilitatea de a mă înscrie la ei la cursuri, iar domnișoara de la recepție mi-a zis că se achită doar toată suma integral pentru un an. I-am spus că totuși aș vrea să plătesc lunar, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Ea mi-a zis că ei nu au asemenea opțiuni, dar avem posibilitatea ca din numele nostru să scriem cerere la compania de creditare și ne oferă credit fără procent ca să pot achita cursurile toate odată, apoi noi lunar plătim pentru credit. Atunci eu am semnat, nu mi-a dat contract sau bon de plată, nimic, am primit doar o copie a contractului de credit cu Easy Credit. Ulterior, am mers de șase ori a câte două lecții și ne-au anunțat că se închide filiala, pentru că au unele probleme și să mergem la alte filiale. Iar acum două săptămâni am înțeles că se închid filialele una câte una”, a precizat Diana Voevuțki pentru ZdG.

O altă clientă ne-a spus că studioul a luat un credit pe numele ei fără consimțământul ei.

„Deci, mie cineva mi-a recomandat să merg acolo la pilates. Asta a fost 2023 și am fost abordată de LEVATA prin mesaje pe WhatsApp de la roboți și agenții lor. Am venit, mi s-au spus condițiile și cumva mi-au zis că aceste e un abonament lunar și atât. Aparent, când am dat buletinul să facem contract, ei de fapt au luat un credit la Iute Credit pe numele meu pentru un an, adică în suma de mai mult de 8000 de lei. Când i-am întrebat despre asta, mi-au zis că ei au colaborare cu Iute Credit, nu e nimic grav, așa fac ei. Dar eu am făcut trei antrenamente, ei au scris ca am făcut 13, pentru că cică programările făcute de ei sunt achitate, chiar daca nu m-am prezentat. Când am vrut să reziliez contractul, am primit mesaj că: daca vreau să încheiem contractul trebuie să plătesc totuși tot creditul la Iute Credit”, a declarat fosta clientă. O altă femeie, care nu a luat credit, dar a plătit abonamentul pentru trei luni fără contract, susține că nu mai poate să-și întoarcă banii, dar LEVITA i-a propus transferul la un alt studio de pilates.

„Dat fiind faptul că eu am achitat suma integrală pentru trei luni și nu am nici un contrat, deci nici o cale legală de a solicita banii înapoi, am acceptat să finalizez numărul de antrenamente. Acum sunt forțată să fac o activitate sportivă care nu îmi place, într-o locație pe care nu aș fi ales-o. dar am ales rău cel mai mic”, susține femeia.

Ziarul de Gardă a reușit să vorbească cu una dintre fostele administratoare ale unui studiou, care ne-a mărturisit că atunci când a fost angajată nu a fost informată de metoda de achitare a antrenamentelor.

„Când m-am angajat, pentru mine era cam straniu, de ce persoana nu are dreptul să achite lunar la noi în studiouu, dar numai la companii de creditare. Din păcate, noi, administratorii, am avut o schemă de vânzare, în care trebuia să-l convingem pe client să-și cumpere abonamentul la noi. Desigur cine are abilități de a vinde, are un profit mai bun. Cui nu i se primește să convingă clientul, pierde din salariu. Eu nu avem o motivație să impun pe cineva să-și cumpere abonamentul la noi. Cine nu era împotrivă, și înțelegea ca noi lucrăm cu companii de credit, atunci bine, dar dacă nu, explicam cum decurge procesul de obținere a unui abonament și deja clienta lua decizia. Acum nemulțumiri sunt nu doar de la cliente, noi ca lucrătorii tot sufeream. Când clientul anulează contractul, noi suferim, că noi înțelegeam, contractul oricum trebuia achitat și noi le impunem la momentul dat, nu din propria dorință”, susține fosta administratoare.

Totodată, aceasta afirmă că „lucra exemplar, ținând cont și din dorințele clienților, dar nu primea salariul de câteva luni”.

Cu aceeași problemă s-a confruntat și o fostă antrenoare a studioului care spune că nu i-a fost achitat salariul.

„Am fost angajată la sfârșitul lui septembrie. O lună înainte de angajare, am trecut instruirea la cei din sediul lor principal care se află în Rusia, online, iar după ce susțineam testările ei mă angajau și puteam ieși să lucrez cu clienții. Angajarea a fost oficială, prin contract de muncă, cu impozitele achitate. Impozitele sunt achitate, am verificat, însă ceea ce ține de salariul în sine, administratorul a început să le rețină, ca până la urmă să nu mai primesc deloc banii până în ziua de azi”, a declarat fosta antrenoare.

De asemenea, femeia susține că va scrie o plângere la poliție.

Pe pagina de Instagram a studioului a apărut un video cu Dmitri Denisov, administratorul companiei care gestionează rețeaua, care anunță că aceasta nu mai poate să-ți continue activitatea.

„Cauza acestei închideri este o criză financiară serioasă în urma mai multor greșeli pe care le-am făcut pentru a deschide noi locații. Unele greșeli s-au dovedit a fi pentru noi dezastruoase. Noi am fi vrut să vă anunțăm despre asta mai demult, pentru ca și voi și noi să avem timp să ne pregătim. Dar am încercat să căutăm diferite soluții cum să păstrăm studioul, însă din păcate nu putem face asta, nu ne mai putem afla în locațiile pe care le închiriem. Noi nicăieri nu dispărem, unele studiouri încă lucrează și noi ne luăm responsabilitatea să găsim soluții pentru fiecare din voi. Vă spun cum este, noi nu avem posibilitatea să vă reîntoarcem partea financiară pentru antrenamentele rămase. Noi avem unele înțelegeri deja cu alte studiouri în raioanele unde trăiți, unde veți continua să mergeți la antrenamente. Vă rugăm să ne dați un pic de timp. Noi vom face tot posibilul ca acest proces să fie unul cât mai rapid pentru fiecare din voi. Eu personal îmi cer scuze pentru ce se întâmplă și mulțumesc pentru înțelegere”, a anunțat Dmitri Denisov.

Șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul IGP, Diana Fetco a declarat pentru ZdG că acest caz este înregistrat și examinat de oamenii legii.

„Îndemnăm persoanele care au avut de suferit să se adreseze Inspectoratului General al Poliției”, a menționat Fetco.

Ziarul de Gardă a cerut o reacție de la ambele organizații de creditare nebancare, Easy Credit și Iute Credit.

Easy Credit a scris că va reveni cu un răspuns pe parcursul zilei de vineri, 27 martie, însă Iute Credit nu a revenit cu un mesaj.

Potrivit Dianei Voevuțki, în prezent LEVITA ar avea în jur de 1900 de clienți activi.

„Probabil este o schemă, după o căutare pe Google am dat peste aceeași schemă, care este de fapt o piramidă și cei care au deschis școala sunt un cuplu din Rusia care nu au nicio treabă cu baletul.”

În martie 2025, un portal de știri din Rusia scria despre un caz asemănător. Mai multe femei din regiunea Tiumen au susținut că au fost înșelate după ce au contractat credite pentru antrenamente de stretching și pilates, care ulterior nu au mai avut loc. Între timp, studioul s-a închis, iar ele au rămas cu datorii.

Totul a început în august 2024, când în orașul Tobolsk a fost deschis un studio de stretching. Femeile spun că au fost atrase de oferte promoționale și condiții avantajoase pentru abonamente. Pentru a achita serviciile, li s-a propus să ia credite prin intermediul unor organizații financiare partenere.

Multe dintre cliente afirmă că au fost convinse că este o practică obișnuită și sigură, iar unele spun că nu au înțeles pe deplin condițiile creditului în momentul semnării documentelor.

După o perioadă scurtă de activitate, antrenamentele au început să fie anulate sau amânate frecvent. În cele din urmă, studioul și-a încetat complet activitatea.