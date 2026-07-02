Contractul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii, care va lega România de R. Moldova, a fost semnat

Contractul de execuție pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8, care va lega România de R. Moldova a fost semnat joi, 2 iulie, a anunțat premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Valoarea contractului este de 3,57 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Acțiunea pentru securitatea Europei (SAFE).

Potrivit lui Bolojan, durata de realizare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

„Sunt cei 15,5 kilometri ai tronsonului Iași – Ungheni și încă 5 kilometri de autostradă peste Prut, spre Chișinău. Este un proiect complex de infrastructură, care presupune realizarea a 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Ne propunem finalizarea proiectului până în 2030. Între Pașcani și Ungheni, mai avem un singur tronson fără contract de execuție semnat. Până în toamnă ar trebui să se încheie litigiile legate de stabilirea constructorilor. Din primăvara anului viitor, pe toate cele 4 tronsoane se va lucra. Până în 2030, toate lucrările trebuie finalizate, conform contractului de finanțare SAFE. Tot astăzi au fost semnate acordurile bilaterale necesare pentru implementarea acestui proiect și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport strategic dintre România și R. Moldova. Acordurile includ și finanțarea podului rutier și de autostradă de la Ungheni, aflat într-un stadiu avansat de execuție, care va fi finalizat în toamna acestui an”, a scris Bolojan.

Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu a mulțumit României.

„Încă un pas important pentru autostrada care va ajunge până la frontiera cu R. Moldova și va continua, prin noul pod peste Prut, spre Chișinău. Astăzi a fost semnat contractul de execuție. Este un drum care va lega și mai mult oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, va aduce mai multe oportunități, investiții și va face călătoriile mai rapide și mai sigure”, a menționat Grosu.

Stadiul tuturor tronsoanelor de pe Autostrada „Unirii” A8

Autostrada A8 este planificată să aibă în total circa 300 de kilometri și a fost împărțită în 13 tronsoane, în diferite stadii de implementare și gestionate de două companii diferite ale statului.