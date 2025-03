Continuă protestele în Turcia. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă: „Dacă justiția tace, va vorbi poporul”

Sute de mii de turci au protestat sâmbătă, 29 martie, la Istanbul împotriva arestării primarului Ekrem Imamoglu, principalul rival al președintelui Recep Tayyip Erdogan, în continuarea celor mai mari demonstrații pe care le-a trăit Turcia în ultimul deceniu, relatează Reuters.

În cadrul manifestației a fost citită și o scrisoare din partea lui Imamoglu.

Sute de mii de turci din toată țara au ascultat apelurile opoziției și au ieșit să protesteze după reținerea lui Ekrem Imamoglu, care între timp a fost arestat și se confruntă cu acuzații de corupție. Protestele au izbucnit săptămâna trecută și au fost în general pașnice, dar au fost reținute aproape 2000 de persoane.

Principalul partid din opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), alte formațiuni care se opun puterii, organizațiile care militează pentru drepturile omului și unele puteri occidentale susțin că Imamoglu se confruntă cu un dosar politic care este menit să elimine o potențială amenințare electorală pentru președintele Erdogan.

Guvernul Turciei neagă că ar avea vreo influență asupra sistemului judiciar și susține că instanțele sunt independente.

Sute de mii de protestatari, cu drapelul țării și pancarte, au ieșit în stradă sâmbătă, 29 martie, în districtul Maltepe, în partea asiatică a Istanbulului, pentru manifestația intitulată „Libertate pentru Imamoglu”. Demonstrația a fost organizată de CHP. Poliția a impus măsuri stricte de securitate în zona locației în care se adunau susținătorii opoziției.

„Dacă justiția tace, va vorbi poporul”, scria pe un banner din mulțime.

Bunyamin Turan, un profesor care a ieșit la pensie, a spus: „Când ne uităm la istoria umanității, în toate țările, toate administrațiile, toate regimurile în care a existat o asemenea opresiune, mai devreme sau mai târziu, oamenii și cei care au rezistat opresiunii au câștigat. Adevărații deținători ai acelor țări au câștigat”.

Ozgur Ozel, lider al CHP, s-a adresat mulțimii și a spus că milioane de turci doresc eliberarea lui Imamoglu și organizarea de alegeri. El susține că acuzațiile cu care se confruntă primarul sunt nefondate și motivate politic, iar CHP a cerut boicotarea instituțiilor de presă, a mărcilor și a magazinelor pe care le acuză că sunt pro-Erdogan.

Duminica trecută, 23 martie, CHP a organizat alegeri primare pentru a-l nominaliza pe Imamoglu drept candidat al partidului la următoarele alegeri prezidențiale. Scrutinul este programat pentru 2028, dar formațiunea cere alegeri anticipate și susține că actualul guvern și-a pierdut legitimitatea.

Protests in Turkey!

According to the opposition, the protest in Maltepe, Istanbul, which was attended by 2.2 million people—or at the very least, more than a million—is being ignored by pro-government TV channels, which are instead broadcasting a cooking show. pic.twitter.com/8liApYv5eL