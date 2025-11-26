Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție la un operator de gaze pentru refuz nejustificat de prestare a serviciilor

Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale. Potrivit unui comunicat, investigația a fost inițiată în urma depistării unor semne de acțiuni abuzive din partea operatorului, „manifestate prin refuzul nejustificat de a presta servicii de sigilare/desigilare a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ce aparțin consumatorilor noncasnici racordați la rețeaua sa”.

Potrivit Consiliului, acest comportament poate indica o posibilă restrângere a concurenței efective pe piețele serviciilor de demontare/montare, verificare metrologică și reparație a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.

„Consiliul Concurenței subliniază că inspecțiile inopinate reprezintă o etapă preliminară în investigarea unor posibile practici anticoncurențiale. Desfășurarea inspecției nu presupune constatarea vinovăției întreprinderii vizate. Probele acumulate vor fi analizate riguros pentru a determina necesitatea altor acțiuni de investigație, în vederea stabilirii existenței sau lipsei încălcărilor ale legislației.”

De asemenea, cadrul legal nu prevede un termen fix pentru finalizarea procedurii de investigație. Consiliul menționează că durata acesteia depinde de mai mulți factori, inclusiv de complexitatea cazului, de gradul de cooperare al companiilor vizate cu Consiliul Concurenței și de exercitarea drepturilor la apărare de către părți.