Conducte provizorii și o pompă, instalate la stația de captare din Prut după ce nivelul apei a atins pragul minim necesar pentru funcționare

La stația de captare a apei din râul Prut au fost desfășurate lucrări luni, 5 octombrie, în condițiile în care nivelul apei a atins pragul minim necesar pentru funcționarea stației, potrivit Ministerului Mediului. La lucrări au participat echipele ministerului, împreună cu reprezentanții IGSU, ai Primăriei orașului Leova, ai Poliției de Frontieră și cu angajații S.A. „Apă-Canal Leova”.

În urma monitorizării zilnice desfășurate de minister în contextul stării de urgență, pe 5 octombrie dimineață, autoritățile au fost alertate că scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care alimentează 11 localități, inclusiv orașul Leova.

„Pentru a asigura captarea apei la un nivel mai scăzut al râului, au fost instalate conducte provizorii și o pompă. Pe 6 octombrie urmează să fie achiziționată și montată o pompă suplimentară, cu o capacitate mai mare, pentru a acoperi integral necesarul de pompare”, informează Ministerul Mediului.

Lucrările au fost realizate preventiv, pentru a evita întreruperile în alimentarea cu apă a municipiului Leova și a localităților din raion deservite de stație, conform ministerului.

„După ore de eforturi și încercări de instalare a sorburilor improvizate, echipa de intervenție a ajuns la concluzia că doar pomparea apei de la adâncime mai mică, ar putea asigura alimentarea prizei de captare a apei. A fost asigurată instalarea pompei mobile cu capacitatea de 96 m3/oră, din dotarea S.A. Apa Canal Leova. Din păcate, aceasta acoperă doar o treime din volumul zilnic necesar. Scăderea nivelului apei de doar câteva cm pe parcursul zilei de azi, a permis ca una din cele 2 fântâni de captare, să aibă suficientă cantitate de apă pentru funcționarea minimă a stației de pompare”, a scris primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, pe Facebook.

Parlamentul a instituit stare de urgență la nivel național în sectorul hidrologic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26 septembrie 2026.