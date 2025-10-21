Condamnat la închisoare: Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, găsit vinovat de înlesnirea evadării unei deținute. A fost ajutat de către un prieten, care era polițist de sector. Femeia evadată este în continuare în afara țării

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un an de închisoare a fost suspendat condiționat pe o perioadă de probă de un an, se arată într-un comunicat de presă emis luni, 20 octombrie, de către Procuratura Generală (PG).

Condamnarea a fost pronunțată pentru comiterea infracțiunilor de transmitere ilegală a obiectelor interzise persoanelor deținute în instituțiile penitenciare și înlesnirea evadării, săvârșite cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, mai exact – în cazul evadării unei cetățene a Ucrainei, în luna iunie, condamnată pentru escrocherie.

Ofițerul superior este Mihail Caraman, care a fost angajat în cadrul Secției siguranță și regim penitenciar, din iulie 2023. La sfârșitul lunii august, „în rezultatul anchetei de serviciu, a fost aplicată sancțiunea disciplinară concedierea din sistemul penitenciar pentru fapta respectivă”, a precizat pentru ZdG purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale a Penitenciarelor, Olga Baciu.

Sentința în privința lui Caraman a fost pronunțată la data de 3 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, dar nu a fost publicată de către instanță până pe 21 octombrie, a constatat ZdG.

Totodată, instanța i-a aplicat pedeapsa complementară cu privarea de dreptul de a exercita activități în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe un termen de 4 ani.

„La data de 5 aprilie 2025, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, inculpatul a introdus, în mod ilegal, pe teritoriul instituției de detenție, un telefon mobil și cartele SIM, în scopul transmiterii acestora către o persoană deținută (o femeie originară din Ucraina). Bunurile respective sunt strict interzise în incinta penitenciarelor. Acțiunea a fost realizată în mod tăinuit, prin eludarea măsurilor de control. Ulterior, la data de 5 iunie 2025, aceeași persoană, acționând cu intenție directă și în înțelegere cu alte persoane, a facilitat evadarea din detenție a femeii nominalizate, condamnată la închisoare. Pentru a sprijini evadarea, inculpatul a lăsat în apropierea penitenciarului, într-un ascunziș improvizat, mijloace financiare destinate acesteia după părăsirea instituției (1500 de lei și 1500 de euro) și i-a înmânat buletinul de identitate ucrainean, obținut ilegal din dosarul personal al deținutei”, conform procurorilor.

Evadarea s-a realizat prin deteriorarea gratiilor unei ferestre și părăsirea teritoriului penitenciarului de către deținută.

Apoi, persoana evadată a fost preluată de pe teritoriul unui sat din raionul Dubăsari, după care a fost transportată și adăpostită într-un imobil din municipiul Chișinău. „La scurt timp după aceasta, i-au fost procurate și transmise mijloace de comunicare, precum și un bilet de călătorie spre o localitate din nordul țării – acțiuni care au facilitat continuarea eschivării de la executarea pedepsei privative de libertate”, mai notează PG.

În instanță, Caraman și-a recunoscut vina în totalitate și a declarat că „a comis faptele din mila față de persoana respectivă”, menționează PG, deși când a fost arestat acesta nu și-ar fi recunoscut vinovăția.

Trei ani de închisoare, cu suspendare – pentru a ajuta un prieten

Totodată, încă o persoană a fost găsită vinovată în cazul evadării, în luna iunie, a femeii din Penitenciarul nr. 13.

Este vorba despre Vadim Gaiciuc, care a fost condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendare, pentru că i-a înlesnit evadarea deținutei, acesta semnând cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției.

Decizia primei instanțe a fost pronunțată la 22 august, acestuia fiindu-i modificată măsura preventivă – arestul la domiciliu cu obligarea de a nu părăsi țara. Gaiciuc, care a deținut funcția de ofițer superior de sector al Inspectoratului de Poliție Ciocana, a declarat în instanță că a fost prieten cu Caraman, dar că nu a „fost la curent cu planul de evadare”, ci a fost rugat de acesta să „ia o cunoscută de a sa din satul Molovata”. „A menționat că o cheamă Nastea, dar nu a menționat ce reprezintă anume pentru el”, Gaiciuc susținând că abia mai târziu a înțeles că aceasta a evadat.

„Când mergea spre Chișinău, a încercat să o întrebe pe Nastea de ce nu a venit la rutieră, și ulterior din întrebările sale, acesta și-a dat seama că este o deținută ce a fugit din penitenciar, ulterior Nastea i-a spus direct că a fugit din penitenciar. Indică acesta că, a intrat într-o stare de stres, dar totuși a dus-o în mun. Chișinău, *** la sala de dans, unde a încercat să asimileze situația și să găsească o careva ieșire. Având în vedere starea sa psihologică la acel moment, a decis să scape mai repede de ea, astfel, i-a cumpărat un telefon de model Xiaomi Redmi 9, i-a procurat o cartelă SIM și deja bilet pentru ruta Ocnița-Chișinău. Iterează acesta că, de la începutul anchetei din prima zi a colaborat cu organul de urmărire penală, a răspuns la toate întrebările acordate”, se arată în hotărârea emisă în privința lui Gaiciuc.

Mai mult, Gaiciuc a menționat că „pentru acesta persoana pe care a ajutat-o să evadeze nu reprezintă nimic, cu Mihail Caraman ulterior a aflat că sunt iubiți, amanți”.

„La moment cu Mihail Caraman îi este greu să spună în ce relații sunt, nu a mai discutat cu el de la acest caz, menționează că, simte o oarecare ură față de el, crede că referitor la relația dintre ei, va putea spune mai multe dacă va mai comunica cu el”, se mai arată în sentință.

Femeia este în continuare plecată din țară, aflându-se la Odesa, conform declarațiilor făcute în instanță.

ERATĂ

Acest articol, publicat luni, 20 octombrie, conținea o greșeală în privința numelui ofițerului din cadrul Penitenciarului nr. 13 care a fost găsit vinovat de către instanță. Ziarul de Gardă prezintă scuze pentru eroarea admisă.