Personalul din administrația publică, invitat să contribuie la stabilirea priorităților de formare și dezvoltare profesională pentru 2027

Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP) anunță, printr-un comunicat, că, în coordonare cu Cancelaria de Stat, invită personalul din administrația publică centrală și locală să completeze, până la 10 noiembrie 2026 inclusiv, chestionarul privind necesitățile de formare și dezvoltare profesională.

Prin completarea chestionarului, personalul din autoritățile publice pot contribui la identificarea priorităților de formare, pornind de la propriile atribuții, experiența profesională și necesitățile de dezvoltare a competențelor, se spune în comunicat.

Consultarea face parte din procesul anual de identificare a necesităților de instruire, iar rezultatele sale vor contribui la fundamentarea Planului de formare și dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice pentru anul 2027.

De ce contează participarea?

Necesitățile de formare diferă semnificativ în funcție de atribuțiile profesionale, domeniul de activitate, nivelul administrativ și specificul fiecărei autorități publice. Participarea personalului din administrația publică centrală și locală, indiferent de funcția deținută sau de experiența profesională, contribuie la identificarea priorităților relevante, adaptate realităților și provocărilor specifice activității, potrivit INAMP.

Chestionarele permit exprimarea preferințelor privind tematicile de formare, metodele de învățare și formele de sprijin profesional pentru anul 2027.

Competențe pentru o administrație publică modernă și europeană

Reforma administrației publice, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, transformarea digitală și alte procese majore accentuează necesitatea dezvoltării continue a competențelor și abilităților profesionale.

De la aplicarea legislației și gestionarea proiectelor până la utilizarea tehnologiilor digitale și comunicarea cu cetățenii, formarea profesională trebuie să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale administrației publice, să contribuie la consolidarea capacității instituționale și la îmbunătățirea calității serviciilor publice, în beneficiul cetățenilor.

Participarea dumneavoastră contează!

INAMP îndeamnă doritorii să completeze chestionarul corespunzător nivelului administrației publice în care activează, până la 10 noiembrie 2026 inclusiv:

Administrația publică centrală (APC): ACCESAȚI CHESTIONARUL APC

(APC): ACCESAȚI CHESTIONARUL APC Administrația publică locală (APL): ACCESAȚI CHESTIONARUL APL

INAMP transmite că datele cu caracter personal colectate prin intermediul chestionarelor vor fi prelucrate în conformitate cu Legea nr. 195 din 25 iulie 2024 privind protecția datelor cu caracter personal.

Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP) este o instituție publică bugetară, aflată în subordinea Guvernului Republicii Moldova, pentru care Cancelaria de Stat exercită funcția de fondator. INAMP contribuie la profesionalizarea administrației publice prin activități de formare și dezvoltare profesională, ghidare, mentorat și alte forme de sprijin.