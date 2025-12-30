Circulația transportului public va fi sistată în centrul capitalei în noaptea de Revelion. Pe unele rute va fi extins programul de activitate

În noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, informează Primăria Chișinău.

Potrivit municipalității, măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate sărbătorii de Revelion.

Totodată, în noaptea de Revelion, va fi extins programul de activitate al transportului public, pentru rutele de troleibuz nr. 2, 8, 10, 12, 22 și 25 precum și pentru rutele de autobuz nr. 2, 5, 9, 23, 26, 33 și 47, până la orele 02:00.

Astfel, în perioada menționată, troleibuzele și autobuzele care traversează Piața Marii Adunări Naționale, vor fi redirecționate pe străzile adiacente, după cum urmează:

Troleibuzele

Rutele nr. 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe str. București, tur/retur;

Ruta nr. 4 spre sectorul Buiucani va circula pe strada București, iar spre sectorul Botanica de pe str. A. Mateevici – str. A. Pușkin – bd. Stefan cel Mare și Sfânt;

Ruta nr. 34 spre Centru va circula pe str. București, iar spre com. Trușeni de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București.

Autobuze