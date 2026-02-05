„Comisia nu a constatat abateri în exercitarea profesiunii de medic”. Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog

„Comisia nu a constatat abateri în exercitarea profesiunii de medic și faptele de care este învinuit nu sunt legate de îndeplinirea actului medical.” Ministerului Sănătății a venit joi, 5 februarie, cu mai multe precizări cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșus, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani.

Aceasta a fost suspendat din funcție în noiembrie 2025, dar și-a reînceput activitatea la o lună distanță, după ce „s-a constatat că în privința medicului anesteziolog-reanimatolog nu există o decizie definitivă și irevocabilă prin care să demonstreze vinovăția sa”.

Ministerul susține că condamnă orice formă de violență, abuz sau comportament incompatibil cu valorile umane, care încalcă drepturile fundamentale ale persoanei, onoarei, demnității sau care poate provoca suferință fizică ori psihică.

„Victimele unui abuz au trecut deja printr-o tragedie și niciuna dintre ele nu trebuie să aibă un sentiment al nedreptății.”

Potrivit instituției, pe cazul medicului anesteziolog-reanimatolog, în anul 2021, Curtea Supremă de Justiție a dispus încetarea procesului penal.

Totodată, Spitalul Clinic de Psihiatrie a inițiat o anchetă internă și a suspendat din funcție medicul pe durata acesteia.

„Comisia nu a constatat abateri în exercitarea profesiunii de medic și faptele de care este învinuit nu sunt legate de îndeplinirea actului medical. Astfel, acesta și-a reînceput activitatea pe data de 26 decembrie 2025. Ministerul Sănătății nu are mecanisme legale de a interpreta deciziile instanțelor de judecată sau de a se pronunța asupra vinovăției unei persoane. Totodată, conform Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului, «lucrătorul medical şi farmacistul au obligaţia să se abţină de la orice act sau faptă care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale instituţiei în care activează sau ale pacientului». Astfel, instituția medicală analizează, din acest aspect, activitatea medicului, urmând să se expună”, a adăugat Ministerul.

Medicul a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După opt ani de judecată, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au hotărât în 2021 încetarea procesului, invocând „erori de procedură penală”, fără a examina pe fond acuzațiile de viol și abuz asupra copiilor.

Opiniile separate a două judecătoare arată că mărturiile victimelor demonstrează cu certitudine vinovăția lui Boris Meșteșug și că magistrații aveau suficiente dovezi ca să trimită cazul la rejudecare.

În toată această perioadă, Meșteșug a continuat să îngrijească pacienți în mai multe instituții medicale din Chișinău. În prezent, este reanimatolog în secția terapie intensivă la Spitalul Clinic de Psihiatrie din capitală și la Centrul Medical Extramed, dezvăluie o anchetă RISE Moldova.

În timpul documentării, jurnaliștii RISE au aflat despre alte două victime, persoane apropiate ale medicului, care au fost abuzate sexual de el chiar în casa acestuia, fără ca părinții lor să știe. Victimele îl consideră un pericol pe Meșteșug pentru că a scăpat de condamnare, e în libertate, are armă și e dublu campion la împușcat la tir.