Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, solicită țărilor UE să deschidă negocierile de aderare a Ucrainei

Comisiara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, se așteaptă să deschidă primul grup de negocieri de aderare a Ucrainei odată ce schimbarea de guvern din Ungaria va fi finalizată, dar își dorește, de asemenea, ca țările UE să meargă mai departe, mai rapid, transmite The Kyiv Independent.

Marta Kos declarta la Summitul de afaceri UE-Ucraina de la Bruxelles că „cu un nou guvern ungar, vor putea continua procesul de aderare”.

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a respins o serie de acțiuni legate de Ucraina la nivelul UE, inclusiv un împrumut de 90 de miliarde de euro, sancțiuni împotriva Rusiei și deschiderea oficială a celor șase clustere de discuții care abordează toate aspectele de aliniere necesare unei țări care dorește să adere la UE.

Guvernul noului prim-ministru ungar, Peter Magyar, este așteptat să înceapă lucrările în luna mai.

„Totul este gata, așa că sper să putem începe foarte curând, chiar și sub președinția cipriotă pentru grupul unu”, a declarat comisara Kos.

Activitatea legislativă a UE este organizată în jurul unor președinții de șase luni, care se exercită prin rotație între cele 27 de țări ale UE. Cipru deține președinția Consiliului până la 30 iunie, după care Irlanda preia conducerea.

Următorul vot pentru procesul de aderare a Ucrainei și a R. Moldova la UE ar deschide primul dintre cele șase așa-numite grupuri de extindere. Numai după ce o țară candidată completează aceste șase liste de sarcini pentru a se alinia la legislația UE și țările UE verifică aceste lucrări, se poate redacta un tratat de aderare care, odată semnat de toate țările UE plus candidatul, o confirmă în final ca membru al UE.

Primul capitol care se deschide și întotdeauna ultimul care se închide se numește „Fundamente”. Acesta abordează unele dintre cele mai spinoase probleme pentru orice țară care așteaptă să adere la UE, inclusiv statul de drept, administrația publică și funcționarea democratică.

Este, de asemenea, capitolul în care Ucraina trebuie să găsească un acord cu Ungaria privind minoritățile respective, a declarat politicianul ucrainean, Taras Kachka.

„Pentru Fundamente, cred că totul este gata”, a spus Kos, ceea ce înseamnă că, pentru Comisia Europeană, nu există niciun motiv practic pentru a nu deschide clusterul.

La o reuniune a miniștrilor de externe ai UE de la Luxemburg, pe 21 aprilie, Kos a spus că „Ucraina și Moldova sunt pregătite să deschidă oficial toate cele șase clustere, iar noi suntem pregătiți și noi”.

Cu toate acestea, decizia de a deschide fiecare cluster aparține țărilor UE.