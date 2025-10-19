Cod galben de înghețuri în următoarele zile pe întreg teritoriul țării

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de îngheț pe întreg teritoriul țării, pentru data de 20 și 21 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1 și până la -3°C.

Pe 20 și 21 octombrie se așteaptă cod galben de îngheț pe întreg teritoriul R. Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

„20 octombrie – În orele nocturne și ale dimineții, izolat în depresiuni se prevăd înghețuri în aer cu intensitatea de –1…–2°C. 21 octombrie – În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri în aer cu intensitatea de –1…–3°C”, potrivit avertizării SHS.