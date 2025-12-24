Cod galben pentru 25 decembrie: „Temperatura medie a aerului va scădea cu 5-7°C”

Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldov (SHS) a emis cod galben pentru ziua de joi, 25 decembrie. Fenomenul prognozat este scăderea temperaturii medii zilnice.

Potrivit meteorologilor, se așteaptă că joi, pe arii extinse, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-7°C. Astfel, temperaturile ziua vor oscila între -3°C și -7°C. Noaptea, termometrele vor arăta între -7°C și -12°C.

Avertizarea meteo vizează toată țara.