CNA: Peste 400 de infracțiuni de corupție, depistate în primul semestru al anului. Au fost aplicate sechestre de peste 236 de milioane de lei

În primul semestru ala nului 2026, Centrul Național Anticorupție (CNA) a depistat 447 de infracțiuni, dintre care 411 sunt fapte de corupție și conexe. Totodată, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 236,4 milioane de lei. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței semestriale a Colegiului CNA, unde principalele subdiviziuni ale instituției și-au raportat activitatea pentru primele șase luni ale anului.

Potrivit CNA, în perioada ianuarie – iunie 2026 au fost pornite 428 de cauze penale, 201 dosare au fost deferite justiției, iar 500 de persoane au fost recunoscute în calitate de bănuiți.

În același interval, ARBI a aplicat sechestre pe 382 de bunuri, în valoare totală de peste 236,4 milioane de lei. Totodată, instanțele de judecată au confirmat sechestre aplicate anterior, în valoare de peste 221,9 milioane de lei, iar agenția a emis 15 ordine de înghețare a bunurilor, estimate la peste 22,7 milioane de lei.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a anunțat că a avizat și expertizat 616 proiecte de acte normative, dintre care 538 au fost supuse expertizei anticorupție. De asemenea, instituția a elaborat 17 rapoarte de monitorizare privind aplicarea planurilor de integritate și a organizat 203 instruiri pentru 10 534 de participanți, dintre care aproximativ 9500 au fost funcționari publici.

În cadrul ședinței au fost prezentate și progresele înregistrate de instituție în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Centrul a raportat progresele privind aderarea R. Moldova la UE, accentuând îndeplinirea obiectivelor din Planul Național de Aderare și Agenda de reforme 2025–2027. În acest sens, instituția sprijină procesul de integrare prin trei direcții principale: prevenirea și combaterea corupției, investigarea și recuperarea bunurilor infracționale, precum și promovarea educației anticorupție”, a scris instituția

Colegiul CNA se întrunește semestrial pentru a evalua activitatea subdiviziunilor din cadrul instituției.