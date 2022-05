CITITORUL DE GARDĂ/ Acuzații de încorporare militară cu forța

Un tânăr din raionul Strășeni s-a plâns la redacția ZdG din cauza abuzurilor la care ar fi fost supus în procesul de înrolare în rândurile Armatei Naționale. El ne scrie că, deși are probleme de sănătate incompatibile cu posibilitatea de a-și satisface serviciul militar, responsabili din cadrul Centrului militar teritorial Strășeni ar fi insistat pe toate căile să obțină înrolarea sa. Tânărul susține că, dacă ar fi fost sănătos, înrolarea în Armată nu ar fi fost pentru el o problemă.

În scrisoarea adresată redacției se spune:

„Cu ceva timp în urmă, am primit o citație de la Centrul militar teritorial Strășeni. Eram chemat să mă prezint urgent la această instituție. Prezentându-mă, am primit un aviz ca să trec comisia medicală. Așa am și făcut. Am dat toate analizele medicale, am făcut control la organele respiratorii. Eu am solicitat o investigație medicală mai amănunțită, ținând cont că am probleme de sănătate în urma unui accident rutier, victima căruia am fost în anul 2019, când am fost lovit puternic la cap și la spate. La 13 mai, m-am dus să cer o îndreptare la spitalul militar, pentru investigații la cap și la spate, ca să văd dacă îmi permite sănătatea să-mi exercit fără riscuri serviciul militar. Nu știu de ce, mi-au spus să vin luni, 16 mai. M-am prezentat iarăși la Centrul militar teritorial Strășeni, unde am cerut repetat să mi se dea o îndreptare la investigații medicale amănunțite. Iarăși m-au amânat pentru altă zi. Când m-am prezentat pentru a treia oară, mi-au prezentat ordinul de încorporare, pe motiv că aș fi apt de a fi înrolat în armată. Atunci am prezentat rezultatele unor investigații medicale care confirmă faptul că nu sunt apt pentru serviciu militar. Medicii m-au diagnosticat cu scolioză de gradul 2. Chiar și așa, responsabilii din cadrul biroului de evidență militară au refuzat să-mi dea o îndreptare la specialiștii spitalului militar, fără a-mi explica motivele refuzului. Am ieșit de la ei și am plecat la Chișinău, unde am făcut mai multe investigații pe cont propriu. Rezultatele au confirmat cele relatate mai sus. La 18 mai, sora mea a luat rezultatele investigațiilor efectuate la o clinică din Chișinău și s-a prezentat, împreună cu mama, la Centrul militar teritorial Strășeni, unde cei responsabili de înrolare au refuzat, iarăși fără explicații, să analizeze concluziile medicale.

În consecință, ne-am adresat cu o petiție la Procuratura Strășeni, invocând abuz în serviciu din partea persoanelor responsabile de încorporare. Am primit mai multe apeluri cu amenințări. Mi se spunea că dacă nu mă prezint pentru înrolare, voi avea probleme serioase. Am încercat să înregistrăm o petiție și la Centrul militar teritorial Strășeni, dar șeful de acolo, Serghei Tudorica, ne-a invitat în biroul său și ne-a comunicat că nu e nevoie de nicio petiție, ne-a mai zis să revenim a doua zi, de dimineață, când ne va da îndreptare la spitalul militar, pentru investigații.

Promisiuni goale. Mai mult decât atât. Când ne-am prezentat iarăși la Centrul militar teritorial Strășeni, acolo a început un adevărat coșmar: în raport cu mine și cu mama mea a fost aplicată forța fizică, am fost îmbrânciți și amenințați de persoane cu grade militare. Mama mea este foarte bolnavă, fiind diagnosticată cu o boală incurabilă, dar asta nu i-a oprit pe militari. Tot atunci, am fost luat cu forța într-un birou, unde am fost obligat să scriu pe o foaie ceea ce îmi dictează ei și să semnez cele scrise în prezența a doi martori. Eu nu am scris ce mi s-a dictat, am spus în continuare adevărul pur că am pretenții față de abuzurile comise de ei și că insist asupra unor investigații amănunțite ale sănătății mele. Între timp, mama era amenințată că, dacă nu părăsește sediul, ei vor solicita poliția care îi va fabrica un dosar penal pentru furt de acte din birou. Am fost nevoiți să ne adresăm cu alte două plângeri la Procuratura Strășeni pentru abuz în serviciu și pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Am decis să mediatizez acest caz în speranța că persoanele vinovate vor fi obligate să răspundă pentru faptele comise în raport cu mine”.

ZdG l-a contactat pe comandantul Centrului militar teritorial Strășeni, Serghei Tudorica. Acesta ne-a comunicat că, între timp, problemele au fost soluționate, tânărul fiind recunoscut inapt de înrolarea în serviciu militar. Întrebat despre abuzuri și acte de violență comise în raport cu tânărul recrut și cu familia acestuia, Sergiu Tudorică a recunoscut că la Procuratura Strășeni au fost depuse două cereri la acest subiect. „Procuratura să decidă”, ne-a spus Tudorică. Șeful Centrului militar teritorial Strășeni a refuzat să ne dea detalii despre înrolare, motivând că astfel de date nu pot fi făcute publice.

