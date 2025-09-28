Circulație reluată pe podul Rîbnița-Rezina

UPDATE 20:55: Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit nimic suspect, transmite portalul Zona de Securitate pe canalul să de Telegram.

Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbnița. Informația este confirmată de Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit jurnalistei TV8, Viorica Tătaru, aflată la fața locului, traficul a fost blocat și mașinile sunt evacuate pentru verificări. La fața locului au venit pompierii și poliție.

Portalul Zona de Securitate notează că alerte cu bombă ar fi fost semnalate și pe podul de la Sănătăuca–Camenca. Alegătorii deocamdată nu sunt lăsați să ajungă la secțiile de votare.

Menționăm că la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024, care s-au dovedit a fi false.

UPDATE:

Polițiștii Secției tehnico-explozivă au intervenit în teren, după ce, prin apeluri telefonice robotizate, am fost sesizați despre alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Serviciile specializate acționează conform protocoalelor și asigură securitatea cetățenilor, informează purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.