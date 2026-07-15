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Circulația rutieră va fi sistată temporar pe mai multe străzi din centrul capitalei

Imagine simbol. Sursa: IGP

În contextul desfășurării unui eveniment cultural-artistic, în perioada 16 – 20 iulie, circulația rutieră va fi restricționată pe mai multe străzi din capitală, avertizează Poliția.

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Astfel, în perioada 16–20 iulie, în intervalul orelor 10:00–05:00 va fi sistată circulația rutieră pe str. Columna, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Aleksandr Pușkin.

În perioada 17–19 iulie, în intervalul de ore 16:00–23:00, va fi vizată str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni. În aceeași perioadă va fi sistată circulația transportului pe bd. Grigore Vieru, perimetrul strada Ierusalim – ASEM – Banca Națională – strada Constantin Tănase – str. Aleksandr Pușkin, cu restricționarea transportului, cu excepția transportului public.

Poliția recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor aflați la dirijarea traficului și să aleagă din timp rute alternative pentru a evita ambuteiajele.

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