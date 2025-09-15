Circa 75 de milioane de lei au fost investiți de Uniunea Europeană pentru renovarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică a fost renovat, suma totală a investiției ajunge la circa 75 de milioane de lei, din partea Uniunii Europene, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Astăzi, 15 septembrie instituția și-a inaugurat oficial spațiile renovate, la eveniment a participat președinta R. Moldova, Maia Sandu.

„Energetica și electronica sunt domenii în plină dezvoltare, iar acum tinerii pot să învețe într-un mediu modern și bine pregătit pentru nevoile lor, în timp ce profesorii dispun de instrumente care le fac munca mai eficientă”, a menționat Maia Sandu.

Renovarea și modernizarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică a fost inițiata în anul 2018, cu sprijin financiar european, și are o valoare totală de aproximativ 75 de milioane de lei. Din această sumă, 34 de milioane de lei au fost alocate pentru modernizarea departamentului Electronică, iar 41 de milioane de lei pentru renovarea blocului central și a atelierelor departamentului Energetică.

„Noile investiții creează premisele pentru formarea unor specialiști competitivi, capabili să contribuie activ la dezvoltarea energetică, tehnologică și economică a Republicii Moldova”, a spus Galina Rusu, secretar general la MEC.

Totodată, din surse proprii ale instituției au fost valorificați trei milioane de lei pentru renovarea și mobilarea completă a etajului II din căminul nr. 3 al Centrului de Excelență în Energetică și Electronică. Acesta oferă în prezent 76 de locuri de cazare pentru elevi.