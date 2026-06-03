Cerințe mai stricte față de producătorii și importatorii aparatelor casnice: Guvernul a aprobat modificări ale cadrului normativ

Producătorii și importatorii aparatelor casnice vor trebui să respecte standarde mai stricte privind eficiența energetică și performanța produselor introduse pe piață. Guvernul a aprobat pe 3 iunie modificări ale cadrului normativ privind cerințele de proiectare ecologică a produselor cu impact energetic, conform celor mai recente standarde ale Uniunii Europene.

Modificările vizează mai multe categorii de produse utilizate frecvent de cetățeni și agenți economici, inclusiv uscătoare de rufe de uz casnic, ventilatoare, aparate pentru încălzire locală și echipamente electrice aflate în regim de așteptare (standby).

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, noile prevederi au scopul de a contribui la reducerea consumului de energie, la diminuarea costurilor suportate de consumatori și la promovarea unor produse mai durabile, mai ușor de reparat și cu impact redus asupra mediului: „Consumatorii vor beneficia în timp de echipamente care consumă mai puțină energie electrică, au o durată de viață mai mare și generează costuri de exploatare mai reduse”.

„În multe locuințe există consumatori invizibili de energie – televizoare, console, routere sau alte aparate care continuă să consume electricitate chiar și atunci când par oprite. Acest consum fantomă se adună zi de zi și se regăsește în facturile cetățenilor. Prin aplicarea standardelor europene de proiectare ecologică ne asigurăm că produsele noi introduse pe piață vor consuma mai puțină energie, vor rezista mai mult și vor putea fi reparate mai ușor. Este una dintre cele mai simple modalități de a reduce facturile familiilor și de a consolida securitatea energetică a R. Moldova”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

De exemplu, potrivit Ministerului Energiei, un aparat aflat permanent în standby consumă energie 24 de ore din 24, chiar dacă nu este folosit. Fiecare watt consumat continuu înseamnă aproximativ 9 kWh de energie pe an. În plus, un televizor vechi poate consuma 5-10 W în regim standby, chiar și atunci când pare oprit. Un televizor modern, conform standardelor actuale, consumă sub 0,5 W în standby, iar diferența poate însemna economii de până la 80 kWh pe an pentru un singur aparat. Astfel, o locuință cu 10-15 dispozitive conectate permanent la priză poate plăti anual mii de lei pentru energie care nu produce niciun beneficiu real familiei.

„Sectorul rezidențial reprezintă unul dintre cei mai mari consumatori de energie din R. Moldova, cu 43% din total. În acest context, măsurile de eficiență energetică aplicate echipamentelor și aparatelor utilizate zilnic în locuințe pot genera economii de energie de până la 32,76 GWh/an sau 117–129 milioane lei pe an, în funcție de zona de distribuție, și reduceri de emisii de 16. 20 tone CO2 echivalent/an la nivel național și pot contribui la reducerea dependenței de importurile de resurse energetice”, explică responsabilii de la Energie.

Hotărârea transpune în legislația națională cele mai recente regulamente europene în domeniul proiectării ecologice și reprezintă un nou pas în procesul de integrare a R. Moldova în piața energetică europeană și de implementare a angajamentelor asumate prin Comunitatea Energetică.