Cer senin și maxime de 24 de grade Celsius. Cum va fi vremea pe 7 mai

Cer variabil și maxime de până la 25 de grade Celsius sunt programate pentru joi, 7 mai, în toată țara, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS).

În regiunea de centru, temperaturile vor oscila între minime de 9°C noaptea și maxime de 24°C ziua. Vântul va bate cu aproximativ 27 km/h.

În nord, valorile termice vor fi mai mari, cu minime de 11°C noaptea și temperatura maximă ziua de 25°C.

În sud, vremea va fi un pic mai rece. Noaptea vom avea 8°C. Ziua termometrele vor indicate valori de până la 23°C.