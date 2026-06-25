Cer noros pe întreg teritoriul țării. Care sunt temperatura maxime prognozate pentru joi

Vremea continuă cu valori pozitive. Pentru ziua de joi, 25 iunie, meteorologii prognozează maxime de până la 32 de grade Celsius, iar pe întreg teritoriul țării este prognozat cer noros.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în centrul R. Moldova temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius, cerul fiind predominant noros.

În nordul țării, maximele vor atinge 27 de grade Celsius, în timp ce în sud valorile termice vor ajunge până la 32 de grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest.