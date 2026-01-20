Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut alimentarea cu energie electrică externă în urma unui atac rusesc, anunță AIEA

Mai multe substații electrice din Ucraina, esențiale pentru asigurarea siguranței nucleare, au fost avariate în atacurile rusești de marți dimineață, 20 ianuarie. Centrala Nucleară de la Cernobîl a pierdut complet alimentarea cu energie externă. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat acest lucru într-o postare pe X, relatează Ukrinform.

„Mai multe substații electrice ucrainene, vitale pentru siguranța nucleară, au fost afectate de o activitate militară extinsă în această dimineață”, a declarat directorul general Rafael Grossi.

„Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut toată energia electrică din afara amplasamentului, iar liniile electrice ale altor centrale nucleare au fost, de asemenea, afectate”, se arată în comunicat.

Potrivit lui Grossi, AIEA „urmărește activ evoluțiile pentru a evalua impactul asupra siguranței nucleare”.

Prim-viceprim-ministrul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denîs Șmîhal, l-a informat pe Grossi pe 19 ianuarie despre pregătirile Rusiei pentru un alt atac masiv asupra infrastructurii energetice, cu posibile atacuri asupra instalațiilor și rețelelor care deservesc centralele nucleare.

Rusia a lansat marți dimineață un atac combinat cu drone și rachete asupra Ucrainei, întrerupând alimentarea cu energie electrică și căldură pentru mii de clădiri rezidențiale din Kiev, în condiții de temperaturi extrem de scăzute, au declarat oficiali ucraineni, potrivit G4Media.

Cel puțin o parte din rachetele folosite în atacul de marți asupra Ucrainei au fost produse anul acesta, a declarat anterior președintele Volodimir Zelenski într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram în urma reuniuni de urgență cu responsabili din sectorul energetic.