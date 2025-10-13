Cel puțin 66 de răniți după ce două trenuri s-au ciocnit în Slovacia

Două trenuri cu pasageri s-au ciocnit luni, 13 octombrie, în estul Slovaciei, deraiind o locomotivă și un vagon și rănind cel puțin 66 de persoane, au anunțat serviciile medicale de urgență și poliția, a transmis Reuters.

Nu au fost raportate decese în accident, care, potrivit poliției, s-a produs în fața unui tunel din apropierea satului Jablonov nad Turnou, la aproximativ 55 km vest de orașul Kosice, principalul din regiunea estică a Slovaciei.

Serviciile medicale de urgență ale țării au declarat că 16 persoane au suferit răni moderate sau grave și cel puțin 50 au fost rănite ușor.

Imaginile poliției de pe Facebook au arătat epave sfâșiate, o locomotivă și un vagon care au ieșit de pe șine zăcând pe panta unui deal în urma accidentului, care a avut loc puțin după ora 10:00.

Poliția a anunțat că în trenuri se aflau aproximativ 80 de pasageri.

Căile Ferate Slovace au declarat că cele două trenuri s-au ciocnit într-un punct unde liniile se intersectează și se transformă într-o singură linie și că cauza este în curs de investigare.

