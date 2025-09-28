CEC: Scrutinul poate fi considerat valabil. Alerte cu bombă la secțiile din străinătate

Comisia Electorală Centrală anunță că scrutinul poate fi considerat valabili, deoarece rata prezenței a depășit o treime din numărul alegătorilor. În total, până la această oră au votat peste 1 mln 581 .

Cea mai înaltă rată de participare se înregistrează în raionale Dondușeni și Soroca, o prezență de 38% și, respectiv, de 34% din alegători. În Municipiul Chișinău au votat aproximativ 280 de mii de alegători, sau aproximativ 40 la sută. În secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului au votat 9300 de alegători

Președinta CEC, Angelica Caraman, a declarat legat de aglomerația de pe podurile de peste Nistru că poliția este prezentă la fața locului și gestionează situația pentru a preveni riscurile.

În secțiile deschise peste hotare au votat 170 de mii de alegători. La ora 15:00 a fost închisă secția din Japonia, Tokyo, unde au votat 91 de alegători. De asemenea, s-a închis secția din Beijing, China. Totodată, s-au deschis secțiile de votare de pe coasta estică a SUA. Ultimele 5 secții de votare se vor deschide la ora 17:00, ora R. Moldova, dintre aceste 4 sunt în SUA și una în Canada.

CEC anunță că au fost înregistrate situații la câteva secții de votare din străinătate unde s-au semnalat alerte cu bombă: Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).

Instituțiile responsabile au intervenit prompt, iar alegătorii și membrii organelor electorale au fost evacuați conform protocoalelor stabilite. Procesul de votare a fost suspendat pentru perioade scurte de timp pentru a fi efectuate verificările necesare și pentru a asigura securitatea deplină a cetățenilor și buna desfășurare a procesului electoral. La această etapă, în aceste secții votare continuă în condiții de siguranță, cu excepția celor două secții de votare din Bruxelles, unde procesul rămâne a fi suspendat.

Potrivit Guvernului, toate secțiile unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal.

CEC a mai informat că, în țară conform informațiilor prezentate de Inspectoratul General al Poliției, până la această oră, au fost înregistrate 141 de cazuri de pretinsă încălcare a legislației, dintre care:

– 3 cazuri de afișaj electoral neautorizat;

– 8 cazuri de agitație electorală;

– 5 cazuri referitoare la transportarea alegătorilor;

– 8 cazuri de bănuială rezonabilă de corupere alegătorilor;

– 58 – fotografierea buletinului de vot;

– 6 – deteriorarea buletinului de vot;

– 35 – lipsa alegatorilor în lista electorală;

– 1 caz de deteriorare a ștampilei.

35 de cazuri lipsa alegătorilor din listele de bază