CEC introduce funcția de secretar general în structura instituției. Urmează a fi organizat un concurs

Funcția de secretar general a fost introdusă în cadrul Comisiei Electorală Centrală (CEC). Noua hotărâre a fost votată în cadrul ședinței de miercuri, 22 octombrie. Potrivit secretarei CEC, Dana Munteanu, funcția va face parte din aparatul instituției și va fi responsabil de coordonarea activității.

Conform CEC, această funcție este una publică și urmează să se desfășoare un concurs pentru ocuparea acestea, „în condițiile stabilite de lege cu privire la funcția publică și statului funcționarului public”.

„Această funcție este ceva similar cu funcția anterior deținută de șeful de aparat al Comisiei, doar că este denumită altfel. Este nevoie de ea pentru că activitățile Comisiei sunt din în ce mai numeroase, prin urmare există foarte multă muncă, inclusiv administrativă și pe lângă buna organizare a alegerilor și controlul finanțări partidelor politice, noi avem și funcționari publici care necesită să fie ghidați. Astfel, ca să faciliteze activitatea mai mult administrativă este nevoie de o persoană care să coordoneze astfel de activități”, a declarat Dana Munteanu, solicitată de ZdG.

Astfel, potrivit președintei CEC, Angelica Caraman, au fost aduse modificări la Legea 155/2011 cu privire la aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice și a fost inclusă această funcție de secretar general.