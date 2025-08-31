CEC face apel către reprezentanții cultelor religioase: „Este interzisă desfășurarea acțiunilor de agitație electorală de către fețele bisericești”

Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase prin care reamintește despre obligația respectării Codului electoral și a legislației conexe, care interzic expres desfășurarea acțiunilor de agitație electorală de către fețele bisericești și implicarea cultelor religioase în activități de natură politică sau electorală.

Comisia subliniază că, potrivit legislației R. Moldova, biserica este separată de stat și statul nu intervine în activitatea religioasă a cultelor, iar şi părțile lor componente se vor abţine de la exprimarea sau manifestarea publică a preferințelor lor politice sau favorizarea vreunui subiect politic.

În pofida acestui cadru normativ, experiența scrutinelor precedente și debutul actualei campanii electorale indică existența unor cazuri în care reprezentanții cultelor religioase au participat activ la acțiuni cu caracter politic și electoral, inclusiv în interiorul sau adiacentul lăcașelor de cult, a sesizat Comisia.

„Misiunea fundamentală a oricărui cult religios este una spirituală, morală și comunitară, menită să păstreze pacea, unitatea și buna conviețuire între oameni. Implicarea clerului sau folosirea lăcașelor de cult în scopuri politice poate afecta încrederea publică în instituțiile democratice și contravine atât spiritului legii, cât și principiilor morale”, a scris CEC.

În acest context, Comisia Electorală Centrală a transmis un demers către structurile ecleziastice, solicitând descurajarea și sancționarea, potrivit canoanelor, a oricăror fapte de promovare politică și a altor acțiuni contrare învățăturii și moralei creștine.

„Comisia îndeamnă slujitorii sfintelor altare ca, în cuvântările și predicile lor, să păstreze deplinul respect față de valorile creștine, evitând orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic.

Comisia Electorală Centrală face apel public către toți reprezentanții cultelor religioase din R. Moldova să se concentreze asupra misiunii lor spirituale și să contribuie la menținerea liniștii, păcii și armoniei în comunități, lăsând desfășurarea procesului politic și electoral în seama regulilor și instituțiilor statului”, se mai arată în apelul Comisiei.

Comisia își reafirmă poziția că, obligația comună a autorităților statale și ale cultelor religioase și părților componente ale acestora, este aceea de a asigura respectarea strictă a cadrului legal, astfel încât mesajele transmise din partea bisericii să inspire pace, unitate și binecuvântare, consolidând încrederea și armonia în societate