Câștigătorii Premiului Național și-au primit diplomele, medaliile și recompensa financiară de 100 de mii de lei, înmânate de Maia Sandu și Sergiu Prodan

Președinta Maia Sandu și ministrul Culturii, Sergiu Prodan au înmânat vineri, 10 octombrie, distincțiile laureaților Premiului Național 2025. Cei 11 premianți au primit câte o diplomă, o medalie şi o recompensă bănească în valoare de 100 000 de lei, potrivit Guvernului.

Pe 8 octombrie Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Astfel, pe listă se regăsesc 11 profesioniști care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport, se arată în comunicatul de presă emis de Executiv.

În acest an, premiile au fost înmânate de președinta Maia Sandu și ministrul Culturii, Sergiu Prodan.

„Astăzi am celebrat oamenii care, prin munca și dăruirea lor, dau Moldovei prestigiu și speranță. Laureații Premiului Național din acest an – cercetători, artiști, sportivi, scriitori și personalități de cultură – provin din domenii diferite, dar sunt uniți de același ideal: dragostea de țară și dorința de a o face mai bună. În spatele fiecărei realizări a Moldovei stau oameni care cred, care muncesc și care nu renunță. Le mulțumesc pentru ceea ce fac pentru țara noastră, pentru felul în care ne reprezintă acasă și în lume. Felicitări tuturor”, a scris Maia Sandu pe Facebook în urma decernării premiilor.

Lista laureaților Premiului Național 2025

Radu Rățoi, acordeonist, Maestru în Artă, solist al Orchestrei Naționale de Cameră a Republicii Moldova, laureat al concursurilor internaționale – pentru contribuția excepțională la dezvoltarea artei muzicale din Republica Moldova și la promovarea culturii noastre pe plan internațional.

Varvara Buzilă, doctor în filologie, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, șefă secție Etnografie – în semn de apreciere pentru contribuțiile de excepție și meritele incontestabile în domeniul protejării și punerii în valoare a patrimoniului cultural imaterial.

Marcela Vieru (Benea), poetă, autoare a volumelor de poezii „Eu sunt cartea”, „Rupere de nori”, „Traducătorul de suferințe”, „101 poeme”, „Evadare din frescă”, „Poveste neterminată”, „Zestre” – nominalizată pentru întreaga operă literară.

Timofei Bătrânu, artist plastic, Maestru în Artă, Aartist al Poporului – pentru întreaga activitate de creație, formare artistică, promovare a culturii naționale pe plan intern și internațional și pentru contribuția de necontestat la prestigiul artei plastice din Republica Moldova.

Ignat Cazmalî, fondatorul Muzeului de istorie din Avdarma, autorul unor lucrări de referință despre istoria satului Avdarma, a unor articole științifice despre represiunile staliniste și foametea din 1946–1947 în RSS Moldovenească – pentru contribuția sa excepțională la promovarea memoriei istorice și valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova.

Dumitru Erhan, membru corespondent al Academia de Științe a Moldovei, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România, cercetător științific principal al Institutului de Zoologie al Universității de Stat din Moldova și Ștefan Rusu, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, șef al Laboratorului de Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie al Universității de Stat din Moldova – pentru ciclul de lucrări „Parazitoze asociate ale animalelor domestice și sălbatice – profilaxia și tratamentul”.

Mihail Agafița, Artist al Poporului, prim-dirijor și director artistic al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” – pentru contribuție artistică și impact în domeniul dirijatului simfonic.

Denis Vieru, Maestru Internațional al Sportului Republicii Moldova la Judo, sportiv de performanță, membru al Lotului Național – pentru performanțe continue și neîntrerupte la turneele mondiale și pentru medalia de bronz la Jocurile Olimpice, Paris 2024.

Valeriu Duminică, antrenor principal al Lotului Național Olimpic al Republicii Moldova la Judo, Secretar General al Federației de Judo – pentru rezultatele sportive remarcabile ale sportivilor Vieru Denis și Osman Adil, 2 medalii de bronz la Jocurile Olimpice, Paris 2024.

Ion Anton, prozator, publicist, poet, scriitor, jurnalist, director și redactor-șef al săptămânalului „Florile Dalbe”, autor a 33 de cărți – nominalizat pentru întreaga creație literară și publicistică destinată copiilor și tinerilor.