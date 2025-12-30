Casă atribuită ex-deputatului Andronachi construită în parc: ministrul Mediului constată un prejudiciu de un milion de lei și sesizează Procuratura

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat marți, 30 decembrie, că a făcut un denunț la Procuratura Generală pentru prejudiciile aduse mediului, în urma construcției unei case private în Parcul Valea Morilor. Potrivit investigației realizate de Cutia Neagră, de la TV8, aceasta ar aparține lui Vladimir Andronachi.

De asemenea, conform ministrului, Inspectoratul Pentru Protecția Mediului a realizat un control la fața locului și a constatat că sunt efectuate lucrări de terasament și construcția unui obiectiv locativ individual în interiorul Parcului Valea Morilor, zonă inclusă în fondul ariilor naturale de stat și protejată prin statutul de monument de arhitectură peisageră.

Astfel, s-a constatat că a fost permisă edificarea neregulamentară a unei părți a construcției direct pe terenul Parcului Valea Morilor, cu încălcarea regimului juridic al unei zone naturale protejate.

Potrivit lui Hajder, prima încălcare prevede că a fost admisă prelungirea clădirii capitale pe aria de 573 m2 din componența terenurilor parcului, fapt pentru care s-a calculat un prejudiciul de 573 000 lei.

A doua încălcare este că pe suprafața de 1456 m2 s-a admis distrugerea păturii vii și a stratului superior de sol fertil, pentru care s-a calculat un alt prejudiciu de 407 680 lei. În total, s-a adus un prejudiciu mediului de 980 680 lei.

„Având în vedere cele expuse, precum și constatările efectuate de autoritatea de mediu, care indică încălcări grave ale regimului juridic al unei zone naturale protejate și prejudicii semnificative aduse mediului, a fost sesizată Procuratura și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, recuperarea prejudiciilor calculate și readucerea terenului din Parcul Valea Morilor la starea inițială”, a scris ministrul.

Potrivit investigației, casa se extinde pe jumătate de hectar de pământ în una dintre cele mai luxoase zone rezidențiale din capitală, iar și o parte dintre terenuri au fost obținute fraudulos. Totodată, 10 ari de pământ în luxosul cartier din Valea Morilor au fost vândute de Primăria Chișinău cu 50 de euro.