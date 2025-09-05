Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, desfășurate în orașul Gyor, Ungaria. Sportivul nostru a încheiat cursa de 3,6 km cu timpul de 15:42:30, urcând pe treapta a doua a podiumului, scrie Moldpres.

Tarnovschi a fost depășit cu doar 19,43 secunde de canoistul spaniol Jame Duro, pe care îl învinsese în urmă cu 11 zile în cursa de 5000 metri la Campionatele Mondiale de canoe sprint. Podiumul a fost completat de ungurul Balazs Adolf.

Această performanță vine la mai puțin de două săptămâni de la Campionatele Mondiale de canoe sprint de la Milano, Italia, unde Serghei Tarnovschi a câștigat o medalie de aur și una de bronz.