Căldurile se mențin: prognoza meteo pentru joi, 16 iulie

Joi, 16 iulie, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de aproximativ 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 65%.

În sud, se vor înregistra cele mai ridicate valori termice, mercurul în termometre ajungând la 32°C.

În centrul țării, temperatura maximă va ajunge la 30°C.

În nord, vremea va fi puțin mai răcoroasă, astfel încât maximele vor fi de 27°C.