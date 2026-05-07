Cadavrul unui bărbat a fost depistat în râul Nistru. IGP cere ajutorul cetățenilor pentru a-l identifica

Cadavrul unui bărbat a fost găsit, pe 2 mai ,în apele râului Nistru, în apropierea satului Doroțcaia din raionul Dubăsari. Astfel, Inspectoratul General al Poliției (IGP) solicită suportul cetățenilor pentru identificarea acestuia.

Semnalmentele acestuia:

vârsta aproximativă între 45-60 de ani;

corpolență medie;

înălțime- 1,90 m.

Îmbrăcăminte lui este din geacă din piele (cu blană), pulover cafeniu, blugi albaștri, încălțăminte cafenie și căciulă neagră.

Semne particulare: bărbatul are un tatuaj pe mâna dreaptă.

Sursa: Poliția R. Moldova

În urma examinării cadavrului de către medicul legist, pe suprafața corpului nu au fost depistate leziuni corporale.

Persoanele care dețin informații ce pot contribui la identificare sunt rugate să apeleze la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.