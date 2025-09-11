CA a realizat primul control pe reflectarea alegerilor la TV în prima săptămâna de campanie electorală. GRT și PRO TV Chișinău au fost amendate

Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat în ședința de miercuri, 10 septembrie, 15 avertizări publice pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

De asemenea, pentru admiterea unor forme de discriminare, au fost sancționați furnizorul public regional de servicii media Compania „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT) cu 7000 de lei și postul privat „PRO TV Chișinău” cu amendă de 5000 lei.

Monitorizarea a cuprins perioada 29 august – 4 septembrie 2025, prima săptămână din campania electorală.

CA a efectuat controlul tuturor celor 22 de posturi care au declarat că vor reflecta alegerile parlamentare din această toamnă: „Moldova 1”, „TV-Găgăuzia”, „TVR Moldova”, „Jurnal TV”, „TV8”, „R Live TV”, „Cinema 1”, „Exclusiv TV”, „PRO TV Chișinău”, „7 TV”, „Next TV”, „1 TV”, „ONE TV”, „N4”, „Star TV”, „Vocea Basarabiei TV”, „TV9”, „TVC 21”, „Canal Regional”, „Agro TV Moldova”, „TV Elita” și „Media TV”.

Astfel, potrivit CA, în prima săptămână a campaniei electorale:

Știri cu caracter electoral au fost difuzate 505 , ceea ce reprezintă aproximativ 31,4% din durata cumulată a buletinelor informative;

au fost difuzate , ceea ce reprezintă aproximativ din durata cumulată a buletinelor informative; Prezența protagoniștilor în subiectele electorale : Concurenții electorali au fost cei mai vizibili în materialele cu tematică electorală, înregistrând 738 de apariții (47,9%). Cele mai puține apariții le-au avut organul electoral, cu 86 de menționări (5,6%);

: Concurenții electorali au fost cei mai vizibili în materialele cu tematică electorală, înregistrând 738 de apariții (47,9%). Cele mai puține apariții le-au avut organul electoral, cu 86 de menționări (5,6%); Reflectarea concurenților electorali în buletinele informative : 18 servicii media audiovizuale (SMA) monitorizate au inclus informații despre concurenții electorali în cadrul buletinelor de știri. Singura excepție a fost „ TV-Găgăuzia” (GRT), care nu a difuzat niciun material referitor la aceștia.

: 18 servicii media audiovizuale (SMA) monitorizate au inclus informații despre concurenții electorali în cadrul buletinelor de știri. Singura excepție a fost „ Concurenții electorali cu cea mai mare vizibilitate : Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a fost cel mai mediatizat concurent electoral, beneficiind de 1 oră, 24 min și 54 sec, ceea ce reprezintă 19,9% din timpul total dedicat concurenților. Următorii în clasament au fost blocul Alternativa, cu 1 oră, 14 min și 42 sec (17,5%), și PAS, cu 1 oră, 13 min și 38 sec (17,3%);

: Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a fost cel mai mediatizat concurent electoral, beneficiind de 1 oră, 24 min și 54 sec, ceea ce reprezintă 19,9% din timpul total dedicat concurenților. Următorii în clasament au fost blocul Alternativa, cu 1 oră, 14 min și 42 sec (17,5%), și PAS, cu 1 oră, 13 min și 38 sec (17,3%); Reflectarea subiectelor conflictuale în buletinele informative: 18 SMA au difuzat în total 147 de subiecte cu caracter conflictual, dintre care 20 au fost prezentate într-un mod dezechilibrat;

18 SMA au difuzat în total 147 de subiecte cu caracter conflictual, dintre care 20 au fost prezentate într-un mod dezechilibrat; Distribuția de gen a surselor citate în subiectele electorale : În ansamblu, subiectele electorale difuzate de cele 19 posturi TV au prezentat un ușor dezechilibru de gen în ceea ce privește sursele citate – 64% din totalul aparițiilor fiind a persoanelor de sex masculin și 36% a celor de sex feminin;

: În ansamblu, subiectele electorale difuzate de cele 19 posturi TV au prezentat un ușor dezechilibru de gen în ceea ce privește sursele citate – 64% din totalul aparițiilor fiind a persoanelor de sex masculin și 36% a celor de sex feminin; Relevanța temelor abordate în cadrul reflectării electorale: Majoritatea subiectelor difuzate au fost considerate relevante pentru procesul electoral, contribuind la informarea publicului cu privire la campania și actorii implicați, excepție fiind TVC 21 care a difuzat două subiecte irelevante incluse în rubrica specială;

Majoritatea subiectelor difuzate au fost considerate relevante pentru procesul electoral, contribuind la informarea publicului cu privire la campania și actorii implicați, excepție fiind TVC 21 care a difuzat două subiecte irelevante incluse în rubrica specială; Dezbateri electorale: 2 SMA au difuzat cumulat 4 dezbateri electorale: Vocea Basarabiei TV și Media TV fiecare câte 2 dezbateri. „Next TV” nu a organizat dezbateri electorale, deși s-a angajat prin Declarație să organizeze dezbateri electorale în zi de miercuri, fără reluare, în perioada de raportare;

2 SMA au difuzat cumulat 4 dezbateri electorale: Vocea Basarabiei TV și Media TV fiecare câte 2 dezbateri. „Next TV” nu a organizat dezbateri electorale, deși s-a angajat prin Declarație să organizeze dezbateri electorale în zi de miercuri, fără reluare, în perioada de raportare; Publicitate electorală: 9 SMA din 22 au difuzat în total 224 spoturi de publicitate (dintre care 16 spoturi gratuite), cu o durată totală de 1 oră 53 min și 27 sec. Cele 9 SMA care au difuzat publicitate electorală sunt: Moldova 1, TV-Găgăuzia, Jurnal TV, TV8, Cinema 1, Exclusiv TV, PRO TV Chișinău, Next TV și One TV. Patru dintre acestea– Jurnal TV, PRO TV Chișinău, Next TV, One TV – au admis abateri la difuzarea publicității electorale;

Vicepreședinta CA, Aneta Gonța, a remarcat în cadrul ședinței că postul public regional „TV-Găgăuzia” (GRT) nu a reflectat niciun concurent electoral în știri, tendință observată și în campania electorală precedentă.

Potrivit vicepreședintei, în emisiunile de informare electorală de la GRT continuă practica de tendențiozitate și nerespectare a legislației, nu doar a celei electorale, ci și jurnalistice.

Aneta Gonța a mai atras atenția asupra prezenței elementelor de dezinformare, manifestate prin promovarea repetată a acelorași narațiuni în limba rusă, la postul public regional.

Pe de altă parte, vicepreședinta CA a salutat îmbunătățirea activității televiziunii publice naționale „Moldova 1”, față de activitatea acesteia în campania electorală precedentă, reflectând aproape zilnic atât concurenții, cât și subiectele electorale.

O constatare a controlului, ce a determinat aplicarea de sancțiuni pecuniare, a vizat admiterea de către postul public regional „TV-Găgăuzia” și cel privat național „PRO TV Chișinău” a exprimărilor de natură să constituie anumite forme de discriminare. Or, contrar prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale, „în virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigențe: … d) să evite orice formă de discriminare”, în cadrul unui program de informare electorală, difuzat de furnizorul public din regiunea găgăuză, invitatul a exprimat o opinie cu elemente de discriminare pe criteriul de orientare sexuală, fără ca moderatoarea să reacționeze sau să intervină pentru a semnaliza interlocutorului afirmația improprie.

Același tip de încălcare, menționat mai sus, a fost remarcat în una din edițiile emisiunii de informare electorală, difuzate la postul „PRO TV Chișinău”.

Astfel, conform CA, unele afirmații din intervenția invitatului au făcut referire la vârsta și starea fizică ale unui lider politic, cu statut de concurent electoral, aspecte care au fost catalogate de monitori ca forme de discriminare pe criteriul de vârstă.